Olympique Lyonnais - Gérard Houllier : "Tout peut arriver"

Alors que l'Olympique Lyonnais a hérité de Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Gérard Houllier a refusé de céder au pessimisme.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à un match nul obtenu dans la douleur en Ukraine face au Shakhtar Donetsk mercredi soir (1-1), l'Olympique Lyonnais avait terminé deuxième de son groupe, derrière Manchester City.

Invaincu dans le compétition, et donc face au Champion d'Angleterre en titre, le club rhôdanien devra se frotter au FC Barcelone de Lionel Messi s'il veut accéder aux quarts de finale de la compétition, le tirage au sort effectué à Nyon ce lundi n'ayant pas fait de cadeaux à l'OL.

"On ne sait jamais sur une compétition qui se joue sur des matches aller-retour"

Néanmoins, si le challenge sportif est de taille face au Champion d'Espagne, Gérard Houllier, le représentant du club lyonnais lors de ce tirage au sort, ne voulait pas céder au pessimisme avant d'affronter le Barça, affirmant que tout est possible dans cette compétition.

"C'est un adversaire de prestige que l'on a déjà rencontré à 4 reprises en Ligue des champions. Bon, les scores ne sont pas en notre faveur, nous n'avons fait que des nuls ou des défaites et il nous manque toujours une victoire. C'est un adversaire plus expérimenté, plus fort que nous mais on ne sait jamais sur une compétition qui se joue sur des matches aller-retour. Le match aller est très important et on a la chance de le jouer chez nous, après, tout peut arriver", a analysé Gérard Houllier. Au bon souvenir des affrontements passés face aux Catalans.