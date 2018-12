Le tirage au sort complet des huitièmes de finale

Effectué à Nyon (Suisse) ce lundi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a offert de très belles affiches.

Cinq jours après la fin des phases de groupes, marquée par la qualification de l'Olympique Lyonnais dans le sprint final grâce à un but de son capitaine Nabil Fekir, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a été effectué ce lundi au siège de l'UEFA, à Nyon (Suisse).

Ainsi, les 16 équipes qualifiées pour les phases finales de la plus prestigieuse des compétitions européennes connaîssent désormais leurs adversaires respectifs, et force est de constater que comme souvent, le tirage au sort a offert de belles affiches. À noter que si le tirage au sort a d'ores et déjà effectué, il faudra patienter pour assister à ces rencontres, puisque les matches aller auront lieu le 12 et le 13 février, ainsi que le 19 et le 20 février.

Le PSG hérite de Manchester United, l'OL face au Barça

Présent dans le Chapeau 1 car étant parvenu à terminer premier d'un groupe pourtant relevé, finissant devant les anglais de Liverpool et les transalpins du Napoli, le Paris Saint-Germain pouvait aborder ce lundi 17 décembre avec un peu plus de sérénité que son voisin de l'Olympique Lyonnais, présent dans le Chapeau 2 car s'étant classé second, derrière Manchester City, champion d'Angleterre en titre. À ne pas rater Manchester United-PSG : ce que Jones, Smalling et Lindelof peuvent craindre de Neymar, Mbappé et Cavani

Alors qu'il pouvait tomber sur l'Atlético Madrid (ESP), Tottenham (ANG), Schalke 04 (ALL), Manchester United (ANG), AS Rome (ITA) ou encore l'Ajax Amsterdam (PB), le club de la capitale a hérité de Manchester United. De son côté, Lyon devra batailler pour obtenir son précieux ticket pour les quarts de finale, puisque le club présidé par Jean-Michel Aulas affrontera le FC Barcelone.

Le tirage au sort complet :

Schalke 04 - Manchester City

Atlético de Madrid - Juventus Turin

Manchester United - Paris Saint-Germain

Tottenham - Borussia Dortmund

Olympique Lyonnais - FC Barcelone

AS Roma - FC Porto

Ajax Amsterdam - Real Madrid

Liverpool - Bayern Munich