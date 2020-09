Olivier Giroud : "J'ai l'ambition de dépasser Michel Platini, qui est une légende de l'équipe de France"

Auteur de son 40e but avec les Bleus, Olivier Giroud n'est plus qu'à une longueur de Michel Platini !

Olivier Giroud s'est exprimé en conférence de presse après la victoire des Bleus 4 buts à 2 contre la

Sur son objectif d'égaler Michel Platini, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus : "Je ne vais pas m'arrêter là. J'ai l'ambition de dépasser Michel Platini, qui est une légende de l'équipe de . Ce serait une grande fierté, surtout qu'au prochain rassemblement je vais peut-être fêter ma 100e (sélection). C'est beaucoup de satisfaction."

Sur le fait que Griezmann, qui a loupé ses trois derniers penalties avec les Bleus, lui a laissé tiré celui obtenu face à la Croatie : "J'ai eu la chance de prendre le penalty ce soir. Peut-être que "Grizie" se serait chamaillé pour le prendre s'il n'avait pas déjà marqué. Je lui ai dit 'on est d'accord ? Tu as marqué, tu me le laisses'. Mais il faudra qu'il en reprenne pour conjurer le mauvais sort. Je suis content pour son but. Il a marqué sur une très belle action en première mi-temps. Il va repartir de plus belle. On a quand même marqué quatre buts, c'est bien pour tout le monde."