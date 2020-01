Olivier Giroud à l’Inter, la piste se refroidit

L’attaquant français Olivier Giroud a désormais très peu de chances de rejoindre le club italien de l’Inter.

Alors qu’on le disait très proche d’un transfert, Olivier Giroud risque de ne pas voir la cet hiver. Malgré un accord de principe conclu avec les responsables de l’Inter depuis plusieurs joueurs, son transfert vers San Siro ne devrait certainement pas aboutir.

Le deal devrait capoter en raison d’une volte-face de la direction nerazzurra. Alors qu’ils avaient fait de l’ancien héraultais l’une de leurs priorités du recrutement, les décideurs lombards ont changé de plan en cours de route. À présent, il n’est pas en question de recruter un attaquant, sauf celui qui pourrait leur être proposé dans le cadre d’un échange.

Giroud devancé par Llorente

Et le scénario qui est en passe de se produire d’après ce que révèle Sky Sport Italia ce jeudi. L’Inter devrait céder son ailier Matteo Politano à l’Inter de Milan, et récupérer de son côté Fernando Llorente, l’avant-centre espagnol des Partenopei. Si ce troc se concrétise, il n’y aura assurément plus de place pour l’international tricolore au sein de l’effectif.

Giroud ne rejoindra probablement pas l’Inter en ce mercato de janvier. Mais, cela ne veut pas dire qu’il est condamné à continuer avec les Blues. Depuis mercredi, les rumeurs l'annoncent comme possible future recrue du Barça. Le club catalan recherche désespérément un attaquant pouvant combler le vide laissé par Luis Suarez.