Mercato - Giroud : ça bloque à l’Inter, rebond en vue au Barça ?

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Olivier Giroud pourrait bien atterrir au FC Barcelone lors du mercato hivernal.

Le mercato est une science inexacte. Et si l’été nous réserve toujours les plus grosses indemnités de transferts, l’hiver garde la palme d’or des mouvements insolites. Celui de cette année ne devrait pas échapper à la règle, avec un possible rebond d’Olivier Giroud… au !

Placardisé par Frank Lampard à , Giroud veut partir, et il a rapidement fait de l’ sa priorité. Et cela tombe bien puisque l’entraîneur nerazzurro Antonio Conte souhaite également l’intégrer à son effectif pour aller chercher le titre en .

L'article continue ci-dessous

Problème : ce transfert que tout le monde attendait, et surtout le joueur, semble sur le point de capoter. À qui la faute ? Difficile à dire, Sky Sport Italia parle de difficultés financières de l’Inter sans un départ de Matteo Politano au préalable, tandis que L’Équipe a une autre théorie.

Les Blues en veulent à Conte !

D’après le quotidien français, la direction de Chelsea n’a jamais vraiment digéré le départ de Conte en 2018, lorsque le technicien italien avait pris un gros chèque. L’objectif des Blues ? Mettre des bâtons dans les roues de l’entraîneur milanais, coûte que coûte.

Une situation qui n’arrange évidemment pas l’Inter, mais Giroud est également victime de cette rancoeur. Mais peu importe, l’international français a des pistes pour rebondir au cas où. Et d’après le quotidien catalan Sport, le Barça souhaiterait se rapprocher de l’ancien Montpelliérain afin de lui proposer une pige de six mois pour pallier la blessure de Luis Suarez. Décidément, le mercato hivernal…