Ole Gunnar Solskjaer : "Paul (Pogba) sait qu'il aurait dû et pu faire mieux"

Dimanche, Manchester United a perdu à domicile contre Arsenal. Un revers concédé en fin de match suite à un nouveau pénalty concédé par Paul Pogba.

Pour la première fois depuis 2006, a perdu à domicile contre . Un revers concédé en fin de match suite à un pénalty concédé par Paul Pogba. Le Français a manqué son intervention sur Hector Bellerin, offrant ainsi la balle de match aux Gunners. Pierre-Emerick Aubameyang l’a transformé sans broncher.

Après la partie, Pogba ne s’est pas défilé et a assumé ses responsabilités. "Nous savons que c'est une mauvaise performance. Moi-même, je ne peux pas donner une faute comme ça, a-t-il reconnu sur BBC. Je pensais que je toucherais le ballon mais je ne l'ai pas fait. Je nous ai coûté le but aujourd'hui avec le penalty (...) Nous devons faire mieux, l'équipe et moi-même pour commencer. J'avais l'impression de le toucher un peu, je savais que j'étais dans la surface, je n'aurais pas dû donner un penalty comme ça. Peut-être que j'étais un peu essoufflé, ça m'a fait faire cette stupide erreur. J'apprendrai de ça, je ne suis pas le meilleur défensivement dans la surface, je peux travailler là-dessus."

"Paul sait qu'il doit rester debout"

Une sensation partagée par son entraîneur Ole Gunnar Solskjer, lequel a évoqué le cas du Français en conférence de presse d'après-match. "Paul (Pogba) sait qu'il doit rester debout car Hector Bellerin est en train de sortir de la surface de réparation. Paul sait que c'est un penalty facile à donner. Ce genre de chose arrive. Je ne sais pas s'il l'a beaucoup touché, mais c'est suffisant pour donner un penalty. Paul sait qu'il aurait dû et pu faire mieux dans cette situation. C'est ce qui a fait la différence entre les deux équipes aujourd'hui, mais pour moi, c'est comme s'il y avait 0-0", a ainsi déclaré l'ancienne gloire du club, vivement critiqué Outre-Manche ces dernières heures.