Ole Gunnar Solskjaer : "Paul Pogba manquerait à n'importe quelle équipe"

Qualifié pour les 1/4 de finale de la Ligue Europa grâce à sa victoire contre Milan (0-1), l'entraîneur de United a salué le but décisif du Français.

Après un match aller conclu sur un score de parité (1-1), l'AC Milan et Manchester United avaient rendez-vous pour le retour, jeudi soir, à San Siro. Longtemps à côté de leur match, ce sont les Anglais qui sont allés chercher leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, grâce à un but du Français Paul Pogba (0-1).

Buteur pour son retour à la compétition, celui qui avait été appelé par Didier Deschamps en Équipe de France plus tôt dans la journée après une absence de deux mois, a donc permis aux Red Devils de prendre le meilleur sur la bande de Zlatan Ibrahimovic. En fin de match, Ole Gunnar Solskjaer s'est félicité de ce scénario.

"Nous n'étions pas bons du tout, surtout en première mi-temps, nous étions horribles"

"Je suis très heureux, bien sûr. Nous nous sommes sortis d'un match très difficile contre un club fantastique et nous avons surmonté certaines difficultés. Il reste beaucoup de bonnes équipes, mais il faut être au point. C'est un match de Coupe et tout peut arriver. Mais nous sommes qualifiés et nous sommes confiants", a ainsi confié l'entraîneur de Manchester United à BT Sport, avant de féliciter son milieu de terrain tricolore, un joueur de talent, qui brille par son absence quand il est blessé.

"Paul nous a manqué. Il était absent depuis presque deux mois (le 6 février) et un joueur comme Paul Pogba manquerait à n'importe quelle équipe. Il est très important pour nous et il va nous donner un grand coup de pouce. Il fait une très, très grande différence pour nous", s'est félicité le technicien norvégien.

"Évidemment, nous sommes très heureux d'être qualifiés. Je vais être honnête, et les gars et le personnel sont d'accord, nous n'étions pas bons du tout, surtout en première mi-temps, nous étions horribles", a enfin assumé Ole Gunnar Solskjaer, lucide. Grâce à un but décisif de Paul Pogba face aux hommes de Stefano Pioli, ce sont bien les Anglais qui accèdent aux quarts de finale de la compétition européenne. Ce vendredi, à partir de 13h, ils connaîtront leur futur adversaire. Pour rappel, Arsenal (Ang), le Dinamo Zagreb (Cro), Grenade (Esp), Villarreal (Esp), l'AS Rome (Ita), le Slavia Prague (Tch) et l'Ajax Amsterdam (PB) sont eux aussi qualifiés.