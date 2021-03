Ronaldo accusé d'être le Parrain à la Juve

Un ancien défenseur de la Juve critique Cristiano Ronaldo et l'accuse même de tirer les ficelles du club.

Les critiques sur la Juventus et sur Cristiano Ronaldo tombent de tous les coins depuis que le club turinois a été éliminé par Porto en Ligue des champions, et l'ancien défenseur des Bianconeri, Pasquale Bruno, s'est attaqué à la gestion de l'équipe estimant que Cr7 contrôle tout et tire les ficelles comme il l'entend.

Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini sont également dans la ligne de mire de Bruno, mais Ronaldo est considéré comme le problème principal à la Juventus.

"La direction de l'équipe est en train de tout ruiner", a déclaré Bruno à l'émission de télévision italienne TikiTaka.

«Ils ont renvoyé [Massimiliano] Allegri pour signer [Maurizio] Sarri, puis ils l'ont renvoyé après une seule saison parce que Ronaldo et ses coéquipiers dirigent le spectacle."

"On a l'impression que les joueurs peuvent avoir leur mot à dire, mais ce n'est pas juste. Ce ne sont pas eux qui devraient prendre des décisions", a-t-il encore tonné, lui qui s'en prend aux défenseurs turinois.

"Bonucci et Chiellini ressemblent à deux joueurs incroyables. Ils ont remporté neuf titres dans la quatrième meilleure ligue du monde. Ils ont battu une équipe de Barcelone finies et le lendemain, les journaux ont écrit qu'ils [la Juventus] étaient l'équipe à imiter.

Mais Bruno n'oublie pas pour autant sa cible principale : Cr7, ou le Parrain. "La Juventus est une équipe honteuse, dirigée par Cristiano Ronaldo."

Le Real Madrid a été présenté comme le grand favori pour reprendre la star portugaise pour la deuxième partie d'une histoire qui a commencé à l'été 2009.

Même Emilo Butragueño et Zidane, dans leurs commentaires d'après-match après le match contre, l'Atalanta ont laissé la porte ouverte à une éventualité qui provoquerait une énorme onde de choc parmi les fans merengue.

Outre l'intérêt supposé de Madrid, certains médias parlaient aussi du PSG dans le cas où Kylian Mbappé partirait; il a même été suggéré que son ancien club Manchester United pourrait être la prochaine destination possible de Cr7.