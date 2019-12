Mercato - L'OL intéressé par Pastore ?

L'Olympique Lyonnais pense à Javier Pastore, en manque de temps de jeu à la Roma. L'idée d'un prêt de six mois avec option d'achat serait à l'étude.

En manque de temps de jeu à l' , Javier Pastore pourrait quitter le club de la Louve cet hiver. Arrivé en provenance du contre 24 millions d'euros à l'été 2018, l'international argentin a été, comme lors de son passage dans la capitale française, beaucoup trop sujet aux blessures. Javier Pastore n'a jamais pu réellement enchaîner et cette saison il ne compte que huit petits matches avec l'AS Roma en .

Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, Javier Pastore avait ouvert la porte à un retour en et notamment à l'Olympique Lyonnais : "Je ne pourrais jamais jouer à l' ! Revenir en , on ne peut jamais savoir dans le football et je ne ferme la porte à aucune autre équipe. Il y a des clubs comme l'Olympique Lyonnais, qui sont symboliques en France mais aussi d’autres équipes".

Un intérêt commun

L'article continue ci-dessous

Cette déclaration n'est visiblement pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Javier Pastore envisagerait sérieusement de changer d'air dès cet hiver pour la première fois depuis son arrivée à Rome et la piste menant à l'Olympique Lyonnais serait même évoquée. L'Argentin apprécie la et ne souhaiterait pas rejoindre une destination exotique pour des conditions de vie avec sa famille.

De son côté, l'OL prospecte un peu partout depuis quelques jours. Les Gones ont un besoin considérable de renforts pour le mercato d'hiver et sont à l'affût de la moindre opportunité intéressante pour eux. Avec les blessures de Jeff Reine Adélaïde et Memphis Depay, l'OL va devoir passer à l'action et selon la Gazetta dello Sport, le club rhodanien aimerait se faire prêter Javier Pastore pendant six mois avec une option d'achat au bout.

Deux points pourraient cependant ralentir et compliquer la venue de Javier Pastore à l'OL. Sa femme ne souhaiterait pas quitter Rome où elle se sent bien. Et l'autre point, c'est la fragilité du joueur. L'OL a déjà de nombreux blessés, ce qui a agacé Rudi Garcia à de nombreuses reprises, et réfléchira forcément à deux fois avant de recruter un joueur sujet aux blessures comme l'international argentin. Mais si les Gones réussissent à faire revenir Javier Pastore en Ligue 1 ce sera un sacré gros coup de leur part.