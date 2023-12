OL - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais affronte Toulouse pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après le lancement des hostilités, vendredi soir, par Montpellier HSC et le Racing Club de Lens (0-0), la 15e journée de Ligue suit son cours ce weekend. L’Olympique Lyonnais et Toulouse FC s’affrontent ce dimanche au Groupama Stadium.

Lyon recherche toujours sa première victoire

En crise depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais recherche toujours sa première victoire de la saison. Après 14 journées de Ligue 1, les hommes encadrés par Pierre Sage après le départ de Fabio Grosso sont lanterne rouge du championnat de France avec seulement 7 points. Sortis d’une défaite (3-0) contre l’Olympique de Marseille, les Gones envisagent de remporter une victoire contre Toulouse pour se relancer.

De l’autre côté de la ligne de bataille, Toulouse FC, qui milite pour son maintien en Ligue 1 lors de cette phase aller, n’a plus gagné un seul match depuis ses cinq dernières sorties en championnat. Accrochés par le FC Lorient (1-1) lors de la précédente journée, les hommes de Carles Martinez Novell vont tenter de se relancer.

Horaire et lieu du match

OL – Toulouse

15e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 17h05 française

Les équipes probables du OL – Toulouse

Lyon : Lopes – Clinton Mata, Lovren, O'Brien, Henrique – Akouokou, Caqueret – Jeffinho, Cherki, Kadewere – Lacazette

Toulouse : Restes – Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo – Spierings, Casseres, Schmidt – Cissoko, Dallinga, Magri

Sur quelle chaîne suivre le match OL – Toulouse

La rencontre entre l’OL et Toulouse FC sera à suivre ce dimanche 10 décembre 2023 à partir de 17h05 sur Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal et aussi sur le service DAZN.