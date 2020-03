OL, Thiago Mendes sort du silence

Écarté face à l'AS Saint-Etienne et de nouveau absent contre Lille, le milieu de terrain brésilien s'est exprimé sur sa situation personnelle.

Thiago Mendes est le grand perdant du mercato hivernal du côté de l'Olympique Lyonnais. Recruté pour vingt-cinq millions d'euros l'été dernier en provenance de , le milieu de terrain brésilien de 27 ans a déçu depuis son arrivée dans le Rhône. Les performances de l'ancien dogue ont été décevantes, que ce soit sous les ordres de Sylvinho ou encore de Rudi Garcia, et avec l'arrivée de Bruno Guimarães, il a perdu sa place de titulaire.

Absent face à Metz, Thiago Mendes a été mis à l'écart face à la et à l'AS Saint-Etienne ce qui avait notamment suscité la réaction de sa femme sur les réseaux sociaux. Le Brésilien était de nouveau absent ce week-end pour affronter Lille. Discret depuis tous ces évènements, Thiago Mendes est sorti du silence sur son compte Instagram ce lundi. Dans une story, il a livré ses vérités sur sa mise à l'écart et compte bien se battre pour revenir dans les plans de son entraîneur.

"Je suis à la disposition de l'équipe"

"Salut les gars, c’est Thiago Mendes. Je suis là pour vous laisser un message. Au cours de la semaine, j’ai reçu beaucoup de messages d’amis, de fans et de collègues me demandant mon absence sur le terrain. J’ai donc décidé de parler et mettre un terme aux spéculations. Pour tous ceux qui me connaissent, savent ma nature, mon caractère, je n’ai jamais manqué de respect à un coéquipier. Malgré tout, je continue à m’entraîner tous les jours et je suis à 100% à disposition de l’équipe. Je renforce mon engagement envers mon équipe et la direction. Et je remercie les personnes qui m’ont envoyé des messages et les en remercie profondément", a indiqué le Brésilien.

En conférence de presse avant le choc face à Lille, Rudi Garcia est revenu sur les raisons de la mise à l'écart de Thiago Mendes : “Je décide uniquement en fonction des critères sportifs (…) Il y a beaucoup de concurrence depuis que Guimarães est arrivé. Pour revenir dans le groupe, Thiago Mendes doit être meilleur que les autres. On a des dirigeants, un président et un directeur sportif qui doivent gérer ces choses extra-sportives. Je n’ai pas besoin de rentrer dans le cirque des réseaux sociaux".

Thiago Mendes a manqué les trois derniers rendez-vous de l'Olympique Lyonnais en . Avec l'avènement de Bruno Guimarães en équipe première, le Brésilien va devoir redoubler d'efforts pour retrouver sa place dans le onze de départ de Rudi Garcia, d'autant que les Gones ont globalement bien réussi en son absence malgré la défaite contre les Dogues ce dimanche soir. L'aventure de Thiago Mendes à est loin d'être un long fleuve tranquille.