Tottenham - Tanguy Ndombélé : "Un nouveau challenge se présente à moi"

Après deux années passées à l’Olympique Lyonnais, le français s'est engagé en faveur du récent finaliste de la Ligue des Champions, jusqu'en 2025.

Passé par l' et révélé à l'Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombélé va donc ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en , dans un championnat qui semble taillé pour ses caractéristiques. Arrivé à il y a deux ans dans un relatif anonymat, le puissant milieu de terrain, notamment devenu international français, n'a cessé de gravir les échelons, livrant de nombreuses prestations de très haut niveau.

Des prestations qui n'ont pas manqué d'attirer les intentions des plus grandes formations européennes, parmi lesquelles les Spurs de , qui se sont officiellement attachés les services de Tanguy Ndombélé pour 6 ans contre un chèque de 60 millions d'euros, ce mardi.

Rejoignant le récent finaliste de la Ligue des Champions, le milieu de terrain français a tenu à remercier l'Olympique Lyonnais ce jeudi, dans un long message publié sur ses réseaux sociaux. Un message notamment dédié au président Jean-Michel Aulas.

​"Jouer au Groupama Stadium devant ce public aura toujours été incroyable"

"Après deux ans à l’Olympique Lyonnais, un nouveau challenge se présente à moi. Un grand merci à l’OL de m’avoir permis de progresser à tous les niveaux. Je tiens à remercier le président, Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio, son staff et plus particulièrement Florian Maurice et mes agents. Je n’oublie pas, évidemment, les supporters qui m’ont toujours soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments", a d'abord confié le joueur.

"Jouer au Groupama Stadium devant ce public aura toujours été incroyable. Je souhaite beaucoup de réussite sportive à mes coéquipiers de Lyon, ainsi qu’au club. Maintenant, direction Tottenham et la ", a ensuite ajouté l'ancien Amiénois sur son compte Instagram.