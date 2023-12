Evincé de l’OL, Grosso a trouvé un nouveau point de chute

Quelques jours seulement après son départ de l’OL, Fabio Grosso pourrait reprendre service très bientôt.

Fabio Grosso n’aura pas fait long feu à l’Olympique Lyonnais. Le technicien italien a fini par payer les mauvais résultats de son équipe. Ainsi, après une discussion avec John Textor, Grosso a été remercié par l’OL. Remplacé depuis par Pierre Sage qui assure pour l’instant, l’intérim, le champion du monde 2006 ne devrait pas durer au chômage non plus.

Grosso toujours apprécié malgré son échec à l’OL

Malgré son passage raté sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso a toujours la cote sur le marché. Le technicien italien n’a dirigé que sept matchs en tant que coach de l’OL. Il n’a remporté qu’une seule rencontre et n’a empoché que cinq points sur 21 possibles. Ce qui fait de lui, l’entraineur avec le pire bilan sur le banc du club rhodanien. Outre les résultats décevants et les prestations médiocres de son équipe, le passage de Grosso à l’OL a plus été marqué par des crises à l’interne et des désaccords avec les cadres des Gones dont Alexandre Lacazette, sorti à la mi-temps contre Reims (défaite 2-0, ndlr). Toutefois, ces mésaventures n’ont pas entaché la réputation de Fabio Grosso qui est toujours apprécié en…Italie.

L'article continue ci-dessous

Fabio Grosso de retour au bercail ?

Fabio Grosso pourrait bientôt reprendre service dans son pays. Selon les informations rapportées par le média italien ItaSportPress, l’ancien entraineur de l’OL serait ciblé par Palerme. Les dirigeants du club italien, qui évolue en Serie B (deuxième division italienne), compteraient sur Grosso pour sortir Palerme de la mauvaise passe. L’Italien, qui va se retrouver dans la même position qu’à son arrivée à l’OL, devrait remplacer Eugenio Corini, sur le départ. Promu en Serie B cette saison après une rétrogradation administrative en Serie C en 2019, le club sicilien, qui compte une seule victoire sur ses sept dernières rencontres, occupe actuellement la huitième place du championnat. Fabio Grosso maîtrise bien la Serie B puisqu’avant sa venue à l’OL, il avait réussi à faire monter Frosinone en Serie A, tout en remportant le championnat.