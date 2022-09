OL : Tetê raconte sa fuite de l'Ukraine après l'invasion russe

Ancien joueur du Shakhtar Donetsk, Tetê évolue à Lyon depuis la saison dernière, suite à l'invasion russe en Ukraine.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis février dernier a eu de graves conséquences également pour les joueurs évoluant dans le championnat ukrainien.

"Je faisais des paniers alimentaires"

Ailier du Shakhtar Donetsk, le Brésilien Tetê a décidé de fuir la pays, avant de finalement rebondir à Lyon, où il est toujours cette saison.

"C'était très compliqué. C'est arrivé au petit matin. On n'a pas réfléchi longtemps avec ma femme. On a pris la voiture avec quelques affaires et on est partis vers la Pologne", a-t-il raconté à L'Equipe.

"À la frontière, on a mis vingt-deux heures pour faire les deux derniers kilomètres. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Mais on y est arrivés et on était soulagés. On a pris un hôtel, j'ai pris un abonnement dans une salle de sport pour m'entraîner. Ça a duré deux mois."

Le joueur a ensuite tenté d'aider comme il pouvait face à la gravité de la situation : "Comme j'ai une bonne condition financière, j'ai pu aider avec ma femme beaucoup de réfugiés ukrainiens qui arrivaient en Pologne", poursuit-il.

"Je faisais des paniers alimentaires, avec tous les produits de base et pour les besoins essentiels, et je les donnais aux gens qui arrivaient. On voyait débarquer tellement de gens... Certains avaient traversé le pays et n'avaient plus rien car ils avaient tout abandonné. C'était normal de les aider."

"Je venais de passer plusieurs semaines sans dribbler personne"

Après plusieurs semaines, le joueur a finalement rejoint Lyon en deuxième partie de saison dernière. Un club où il a de nouveau été prêté cet été.

"C'est allé vite. Je venais de passer plusieurs semaines sans dribbler personne, sans même toucher un ballon !", remet-il aujourd'hui.

"La première fois que j'ai retouché à un ballon, c'était ici à Lyon, au stade, et j'ai marqué tout de suite. J'étais trop heureux à ce moment-là."