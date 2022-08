OL : Ses ambitions, Ligue 1, Aulas, PSG...les confessions de John Textor

Le nouvel actionnaire majoritaire de l'OL en a dit un peu plus sur ses ambitions, ce qu'il envisage pour le club rhodanien, en taclant encore le PSG.

L'Olympique Lyonnais est entré dans une nouvelle dimension cet été. Jean-Michel Aulas a passé la main à John Textor et son consortium à la tête du club rhodanien. Le nouvel homme fort de l'OL a des ambitions élevées mais n'entend pas faire table rase du passé et continue de s'appuyer sur Jean-Michel Aulas. Dans une interview accordée à L'Equipe, John Textor a conforté le président de l'OL et clarifié sa situation au sein du club.

"Revenir en C1"

"Jean-Michel (Aulas) a un contrat et le reste du management reste en place. Il n'y a pas une seule personne que j'ai identifiée et qui pourrait venir. Pas une. D'accord, si quelqu'un crache sur mes chaussures tous les jours au bureau, je le virerai car j'adore mes chaussures, mais là il n'y a aucune raison (rires). Historiquement, je n'aime pas diriger les entreprises, je suis comme l'oncle fou perturbateur, provocateur. J'aime penser le monde dans cinq ans. Je vais appeler Jean-Michel et le challenger avec de nouvelles idées. Puis il me dira : "John, ça peut marcher", ou pas. L'oncle fou ne doit pas diriger l'entreprise mais c'est lui qui amène parfois les bonnes idées", a expliqué John Textor.

Le nouvel actionnaire majoritaire de l'OL a dressé la feuille de route et les objectifs pour la saison à venir : "C'est très clair : revenir en C1, bien sûr. Au club, ils sont confiants. Ils ont des plans avec les anciens et les jeunes. Il est très difficile pour moi de juger le niveau du Championnat. C'est une Ligue dure, j'ai regardé beaucoup de matches mais même si je détiens le club à 90 %, je fais confiance, j'espère qu'ils ont raison dans leurs décisions. Ce sont des gens intelligents, ils connaissent, mais je regarderai comme vous ce qui se passe. Et je ne prendrai pas de décision avant de bien connaître ce championnat".

"Pourquoi pas rivaliser avec le PSG"

"Est-ce que je peux accepter de finir 8ème comme l'année passée ? J'accepte la réalité mais je serais très déprimé, je me sentirais comme tous les fans, en fait, je serais peut-être... (il marque une pause). Je ne pense pas qu'on devienne fan seulement dans le succès, mais encore plus dans l'échec. Ça vous touche encore plus. Je deviendrais donc encore plus fan dans l'échec que dans la victoire. Mais je ne veux pas de ça (rires) ! Le club est bien géré et a de l'argent. Ce serait horrible de finir 8e", a ajouté l'homme d'affaire américain.

John Textor n'écarte pas de concurrencer le PSG mais est conscient que ce sera difficile à faire sur plusieurs années consécutives : "Est-ce possible de rivaliser avec le PSG ? Pourquoi pas ? Si on amène les standards européens aux jeunes Américains, ils seront aussi bons. Paris est venu en Floride avec ce programme stupide de PSG Academy, en mettant des maillots à tout le monde. Les gens du PSG sont venus et ont créé ce programme, une licence, et ils m'ont dit qu'aucun enfant ne rentrerait au PSG. Et j'ai pensé : pourquoi ? Pourquoi dire ça, venir en Floride où il y a des latinos et déclarer que pas un de ces enfants ne sera dans l'équipe ? Pourquoi êtes-vous là ? Pour vendre des maillots ? Si je peux trouver onze joueurs dans le monde que vous ne pouvez pas trouver ou acheter, on peut vous battre".

"On ne les battra pas chaque année mais Lyon a déjà gagné contre le PSG. On peut gagner le championnat. Je crois que les règles vont changer. C'est un peu comme si le PSG était la seule équipe française, de l'extérieur, mais je sais que c'est faux. Pour être plus égalitaires, on doit trouver des joueurs qu'ils ne trouvent pas, augmenter nos revenus et payer plus. Les gens n'aiment pas voir toujours les mêmes champions", a conclu le propriétaire de l'OL.