OL : Ligue 1, Mercato, Bosz... Anthony Lopes analyse l'actualité de Lyon

Le gardien de l'OL veut faire table de rase de la saison dernière et est emballé après le mercato réalisé par son club.

Privé de Coupe d'Europe pour la deuxième fois en trois ans, l'Olympique Lyonnais a frappé fort cet été. Le club du président Jean-Michel Aulas a vu l'arrivée d'un nouvel investisseur et affirmé ses ambitions de revenir sur le devant de la scène avec les retours d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, tout en prolongeant le prêt du Brésilien Tete et en maintenant la confiance à Peter Bosz. Dans une interview accordée à RMC, Anthony Lopes s'est montré positif avant la nouvelle saison et veut oublier le passé.

"On ne peut qu'être meilleurs cette saison"

"J’espère que ça sera la bonne saison. L’année dernière le coach est arrivé il ne connaissait pas spécialement la Ligue 1. C’était un peu compliqué. Il avait connu le championnat français des années en arrière. Le championnat évolue tous les ans. On peut voir que c’est très relevé. Donc voilà je pense qu’il a eu une année où il a dû s’adapter à pas mal de choses. Mais là on repart pied au plancher, tous ensemble, pour faire les choses comme il faut", a expliqué le gardien de l'OL.

"Je pense que ce qui a changé et qui va continuer de changer, c’est l’état d’esprit et la rigueur que l’on doit amener au sein de l’effectif. On doit être encore meilleurs dans l’ensemble des domaines car si on a pêché fortement la saison passée c’est qu’il y a des choses à rectifier. Il faut être plus combatif à tous moments dans une rencontre que ce soit dans les bons et dans les mauvais moments. Il faut savoir se serrer les coudes et peut-être qu’on ne l’a pas suffisamment fait la saison passée", a ajouté Anthony Lopes.

"On attend beaucoup de Lacazette et Tolisso"

L'emblématique gardien de l'Olympique Lyonnais n'y est pas pour rien dans l'été réussi par son club sur le marché des transferts. En effet, Anthony Lopes a contribué au retour de Lacazette et Tolisso en les contactant lui-même afin de prendre la température. Alors forcément, le gardien franco-portugais est heureux du retour de ses amis et a analysé leur intégration.

"Lacazette et Tolisso ? Ça se passe très bien, ils sont chez eux. Ils connaissent bien la maison et beaucoup de joueurs en place. On attend beaucoup d’eux, comme on attend aussi beaucoup des autres joueurs du groupe. Il n’y a pas de pression particulière à leur apporter sur les épaules. On sera un groupe, on sera tous ensemble et on avancera tous ensemble", a indiqué Anthony Lopes.

"Un mercato pour remettre le club à sa place ? Je l’espère, seul l’avenir pourra nous le dire. Les joueurs qui sont arrivés pendant l’été sont pleinement concernés par le projet. Les anciens qui nous ont rejoint pendant le mois de juin ont envie de remettre le club tout en haut. On a tous à cœur de faire la même chose, de suivre tout ça et de faire en sorte que l’Olympique Lyonnais retrouve les étoiles", a conclu l'international portugais.