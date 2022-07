Lyon : Boateng parti pour rester, mais…

Lors d’une interview accordée à Kicker, Jérôme Boateng a répété son envie de rester à Lyon. Mais il ne ferme pas la porte à la Bundesliga…

La première saison de Jérôme Boateng à l’Olympique Lyonnais ? Ratée. Après de bons débuts, le défenseur central allemand a déçu, comme toute son équipe. Mais il ne veut pas revivre le même exercice, et il se prépare d’ores et déjà à monter son meilleur visage en 2022-2023.

Enfin une préparation complète ?

"Pour l'instant, je me prépare normalement pour la saison. Je suis heureux de pouvoir enfin effectuer une préparation complète, contrairement à l’an passé : je me sens très bien, je suis en forme et très motivé pour jouer à haut niveau. Tant que l'on s'entraîne bien, cela ne fait aucune différence que l'on ait 30 ou 33 ans. Je veux continuer à me mesurer aux meilleurs et j'ai quelques bonnes années devant moi", a estimé Boateng lors d’une interview accordée à Kicker.

Reste à savoir où il compte passer ces "quelques bonnes années". Sauf retournement de situation, la saison qui s’apprête à démarrer devrait le voir jouer sous les couleurs de l’OL. Boateng l’a dit et répété : il veut montrer son meilleur visage aux supporters lyonnais afin de leur faire oublier ce difficile exercice 2021-2022.

Boateng ne ferme pas la porte à la Bundesliga

Mais ensuite ? Boateng ne ferme la porte à rien. "Je n'ai pas encore de projets concrets pour après. Les États-Unis, c’est toujours intéressant, mais je ne m'y vois pas cette année ou l'année prochaine. Un retour en Allemagne ? Le sujet n'est pas clos. Je peux imaginer beaucoup de choses en Europe. L'Allemagne en fait partie, car c'est une ligue formidable avec de grandes équipes et de grands fans. Donc la Bundesliga, ce n'est pas forcément non", a conclu Boateng.