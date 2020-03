OL - Rudi Garcia : "Rien n’est perdu mathématiquement"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais était déçu mais pas abattu, dimanche soir, après la défaite de son équipe sur la pelouse du LOSC (1-0).

Défait sur la pelouse du LOSC dimanche soir (1-0), l'Olympique Lyonnais a vu ses rêves de podium et de Ligue des Champions s'éloigner encore un peu plus. Une semaine après le derby remporté face à l'ASSE, les hommes de Rudi Garcia ont livré une prestation inquiétante dans le contenu, et accusent désormais 9 points d'avance sur les Dogues, 4èmes, et 10 sur le , 3ème. Plus que jamais, l'OL est dans une situation inquiétante et peut s'attendre à une fin d'exercice compliquée.

"C’est une très mauvaise opération"

Au sortir de la rencontre, Rudi Garcia, l'entraîneur lyonnais, a confié être particulièrement déçu, tant par le résultat que par la copie livrée. "Je suis très déçu par le résultat et par la première période. On a trop joué vers l’arrière et favorisé le pressing lillois. On a fait trop peu. On n’a pas su aller jouer chez eux. On était logiquement menés", a d'abord confié l’ancien coach du LOSC, en conférence de presse d'après-match, avant de tenter de retenir un minimum de positif...

"On a retrouvé une équipe de l’OL portée vers l’avant après la pause. C’était trop peu pour gagner. On n’a pas été capables non plus de prendre un point. On a été en mode diesel. On a trop peu pesé offensivement. Ça m’embête. C’est une très mauvaise opération même si rien n’est perdu mathématiquement. Il faudra jouer à fond et battre Reims", a ensuite ajouté Rudi Garcia. En cas de contre-performance face à Reims, pourrait presque dire adieu à ses rêves de Ligue des Champions.