OL - Rudi Garcia : "On est encore loin de là où on veut être"

Après la victoire convaincante à Bordeaux ce samedi, l'entraîneur de l'OL a rappelé que son équipe avait encore un retard à combler en championnat.

Vainqueur sur le terrain des Girondins de Bordeaux ce samedi (1-2), l'Olympique Lyonnais a confirmé son bon début d'année 2020. Si le score ne le réflète pas vraiment, les hommes de Rudi Garcia ont livré une prestation très aboutie face à ceux de Paulo Sousa, et auraient légitimement pû espérer repartir de Gironde avec un avantage bien plus conséquent. Néanmoins, le technicien lyonnais se satisfaisait largement de ce succès en conférence de presse.

"J'espère que c'est la première d'une série"

"On a largement mérité de gagner mais on n'a pas gagné largement alors qu'on aurait dû le faire. Mais ce qui compte, c'est d'avoir vu l'OL jouer de cette manière. C'était paradoxal d'être mené à la pause, mais pas tant que ça, parce qu'on avait cadré une fois sur onze. Mais on avait l'emprise sur le jeu, on a bien défendu, on s'est bien remis de l'erreur individuelle de Joachim (Andersen), lui le premier", a analysé l'ancien du LOSC et de l' notamment. ​

"S'il y a encore un bémol à donner, c'est de ne pas avoir su marquer le troisième but. Gagner à , ce n'est pas facile, et on l'a fait de bonne manière. Pour la confiance c'est une bonne chose (...) Mais ça ne me déplaît pas de ne pas avoir gagné largement parce qu'on va rester les pieds sur terre. On est encore loin de là où on veut être. Mais c'était très important de gagner ici, le championnat est serré, ça ne sert à rien de regarder devant, mais il faut absolument qu'on enchaîne les victoires et j'espère que c'est la première d'une série", a ensuite ajouté Rudi Garcia, déterminé. Grâce à ce succès, l'OL est 6ème de .