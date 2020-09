OL, Ponsot explique la vente de Gouiri

Le bras droit de Jean-Michel Aulas est revenu sur la stratégie de Lyon avec ses jeunes joueurs, expliquant le départ d'Amine Gouiri à Nice.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais regrettent déjà le départ d'Amine Gouiri, et les dirigeants pourraient être sur la même longueur d'onde que leurs supporters dans les mois à venir. Vendu cet été à l'OGC Nice contre la somme de sept millions d'euros, hors bonus, le jeune attaquant, pur produit de la formation lyonnaise, réussit des débuts très prometteurs chez les Aiglons, avec notamment un doublé dès sa première apparition en . Dans les colonnes de Football, Vincent Ponsot, bras droit du président de l'OL, a évoqué la stratégie du club avec les jeunes et est revenu sur la vente d'Amine Gouiri.

"Amine Gouiri n'avait pas de folles exigences, il était très attaché au club, et son comportement était exemplaire. Après son problème aux croisés, il s'est moins entraîné et n'avait pas assez de temps de jeu car la concurrence était importante avec quatre compétitions. On a voulu le prêter à Nîmes mais Amine ne l'a pas souhaité. Ou il restait, ou il partait définitivement. On n'était pas enchanté mais on a respecté sa demande", a expliqué le bras droit de Jean-Michel Aulas

"On a un impératif de résultats"

"Il faut garder un équilibre. D’un côté, il faut s’adapter à l’évolution du monde et à l’évolution générationnelle, peut-être aussi appréhender les relations de manière différente. Évaluer les joueurs plus vite, se positionner plus rapidement et être plus fin dans notre analyse. Par contre, et c’est ça qui est un peu dur, il faut quand même garder des principes et ne pas y déroger. Et dans ce cas, il faut accepter de perdre des joueurs. Dire “nos jeunes, ils jouent’’, c’est bien, mais nous, on a un impératif de résultats. Jamais on ne dira à un entraîneur : 'Tu fais jouer les jeunes'", a conclu Vincent Ponsot.

Dans une interview à RMC, Juninho avait déjà abordé le départ d'Amine Gouiri, il y a plus d'une semaine : "Il n’y a pas de regrets maintenant, mais peut-être que dans un an on en aura. Amine était comparé au nouveau Benzema et on y croyait par rapport à son talent. Mais il a eu sa blessure aux croisés et il a mis un peu de temps à récupérer sa place. Après, dans les grandes équipes, il y a toujours beaucoup de concurrence en attaque. Il y en avait beaucoup pour lui et il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu donc on a pensé à le prêter. Pas mal de clubs étaient sur les rangs".

"On se disait qu’il allait pouvoir jouer, montrer tout ce qu’il est capable de faire puis revenir chez nous et s’imposer. C’était notre idée. Mais Amine était un peu déçu, un peu revanchard, et il nous a dit: ‘Je ne veux pas être prêté, vous me transférez définitivement ou je ne pars pas’. On était un peu en difficulté et on ne voulait pas faire de mal au joueur, qui a grandi chez nous. Il faut du respect aussi. Les supporters le voyaient parfois jouer avec la réserve et marquer deux-trois buts mais on ne peut pas comparer avec les pros, même s’il a bien débuté la saison. En tout cas, il a tout pour réussir une grande carrière", a ajouté le directeur sportif brésilien.