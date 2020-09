Lyon - Garcia n’y arrive (toujours) pas !

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à trouver la faille face à Nîmes (0-0) vendredi soir. Et ça commence à inquiéter.

Rudi Garcia ne joue plus la Ligue des Champions, et si son Olympique Lyonnais arrivait à résister face aux gros comme la ou , il a en revanche du mal à faire le jeu en . Face au bloc bas de Nîmes samedi, les Gones sont une nouvelle fois restés muets. La faute à qui ?

Pas de jeunes ? Hier, Garcia a titularisé Cherki et Bard, sans que cela ne change quelque chose au résultat concédé face aux Crocodiles. L’ancien coach de l’OM avait pourtant secoué son groupe, et exigé une victoire hier d’après L’Équipe. Il n’aura pas été écouté, et cela commence à l’agacer.

"Si on avait converti nos occasions, on n’aurait pas eu cette discussion"

"Ça fait trois matchs qu’on a les occasions pour ouvrir le score et qu’on manque de réalisme. Si on ne marque pas vite, il va falloir qu’on soit beaucoup plus efficaces", a ainsi réagi Garcia en conférence de presse hier. Une excuse qui ne vaut pas grand-chose, et qui a le mérite de ne rien expliquer du tout.

"Si on avait converti nos occasions, on n’aurait pas eu cette discussion, a conclu Garcia, clairvoyant. La solution ? Les frappes hors surface. Ou alors écarter et faire des bons centres. Ou alors obtenir des penalties. On en a obtenu deux ce soir, mais ils n’ont pas été sifflés." Avec une telle stratégie, l’OL ne peut que retrouver les sommets.