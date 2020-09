PSG-OM - Accusé par Neymar, Alvaro soutenu par Toko-Ekambi (Lyon)

Ancien coéquipier d’Alvaro Gonzalez à Villarreal, Karl Toko-Ekambi a défendu l’Espagnol dans la polémique qui l’oppose à Neymar.

Vivement que cette polémique nauséabonde prenne fin. Dimanche dernier, lors du Classique remporté par l’ sur la pelouse du (1-0), Neymar a accusé Alvaro Gonzalez de l’avoir traité de "singe", et l’Espagnol a démenti. Mensonge de l’un ou de l’autre ou simple incompréhension ? Difficile à dire.

Réaction attendue à l'OM, mais elle vient de l'OL !

Téléfoot, détenteur des droits de la , a analysé toutes les images à sa disposition sans trouver d’insultes racistes. L’antenne de BeIN Sports au Moyen-Orient en a fait de même avec sa caméra isolée sur Neymar… pour le même résultat. Mais ce lundi, des experts brésiliens auraient réussi à trouver la fameuse insulte raciste. En attendant une réaction de l’OM, elle est venue… de l’OL !

Et pour cause : Karl Toko-Ekambi a donné une interview à Marca ce lundi. Ancien coéquipier d’Alvaro à lors de la saison 2018-2019, l’attaquant lyonnais a apporté un soutien total au défenseur marseillais.

"Alvaro, c'est quelqu'un de bien"

"On en parle beaucoup en . Mes coéquipiers m'interrogent sur Alvaro et je leur dis que c'est quelqu'un de bien. À aucun moment il n'a prononcé un mot raciste. Je suis noir et il n'a jamais souligné la couleur de peau de chacun", a révélé KTE dans les colonnes du journal espagnol.

"Alvaro a été l'un des premiers à qui j'ai parlé, il m'a toujours transmis sa bonne humeur, il essayait de me parler en français pour m'aider à m'adapter et il m'apprenait l'espagnol. S'il a dit quelque chose, je suis sûr que ce n'est pas raciste. Alvaro n'est pas comme ça", a conclu Toko-Ekambi. Au coeur de la tempête, l’Espagnol devrait apprécier.