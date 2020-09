Équipe de France : une chance à saisir pour Martial

Très performant avec MU, Anthony Martial (24 ans) devrait débuter mardi contre la Croatie. Ce serait sa 1ère titularisation en Bleu depuis mars 2018.

Anthony Martial (24 ans) a rejoué avec l'équipe de samedi en Suède (0-1). Auteur d'une entrée en jeu remarquée [13 minutes], il devrait débuter ce mardi contre la . Sa première titularisation en Bleu depuis un match en le 27 mars 2018. L'occasion pour l'attaquant de de montrer à Didier Deschamps qu'il a toutes les qualités pour s'installer durablement dans cette équipe.

En pleine possession de ses moyens à MU, l'ancien Lyonnais a enchaîné les bonnes performances ces derniers mois. Souvent dans l'axe, moins sur l'aile gauche. Face aux Croates, c'est associé à Wissam Ben Yedder qu'il devrait démarrer à la pointe du 3-5-2. Une position dans laquelle il pourrait faire parler ses qualités de vitesse, de percussion, mais aussi sa finition, lui qui n'a marqué qu'une seule fois en sélection. C'était le 1er septembre 2016 contre l' . Quatre ans déjà !

"Il a gagné en régularité et en efficacité"

Face à la , Anthony Martial a envoyé des signaux positifs, obtenant un penalty manqué par Antoine Griezmann dans le temps additionnel. Aujourd'hui, dans un rôle axial, il apparaît comme une vraie solution dans la nouvelle organisation des Bleus. Ce que confirme Didier Deschamps, conscient des progrès de son attaquant, qui vient de signer son meilleur exercice avec 23 buts et 8 passes décisives : "Il a trouvé dans ce nouveau poste (avant-centre) des avantages, car il est plus près du but donc plus efficace. Il a moins d’efforts à faire que sur un côté. À Manchester United, il a vraiment des repères dans ce rôle car il est la seule pointe. Il n’a pas le profil typique d’un avant-centre, encore que. Lui son atout est dans la prise de balle et la puissance, même s’il lui arrive de se décaler sur un côté pour revenir dans l’axe aussi. Il a cette polyvalence depuis un bon moment dans ce nouveau positionnement. Il a gagné en régularité et en efficacité."

Plus d'équipes

On ne sait pas encore combien de temps Didier Deschamps maintiendra son nouveau système en 3-5-2. On ne sait pas non plus si Martial parviendra à s'y imposer. Mais il serait bien inspiré de se montrer à son avantage dès mardi face aux Croates. Car une bonne prestation de sa part lui permettrait à n'en pas douter de convaincre un petit peu plus le sélectionneur en vue des prochaines échéances.