OFFICIEL - Les nouveaux maillots de l'Équipe de France dévoilés

L'Équipe de France affrontera la Suède (5 septembre) et la Croatie (8 septembre) avec ses deux nouveaux maillots, conçus pour l'Euro 2021.

Alors que les Bleus convoqués par Didier Deschamps sont arrivés à Clairefontaine lundi, on connaît désormais les tuniques avec lesquelles ils affronteront la (5 septembre) et la (8 septembre), pour le compte de la Ligue des Nations. En effet, l'Équipe de a dévoilé ses nouveaux maillots ce mardi matin.

Un maillot domicile rétro, un maillot extérieur épuré

Le maillot domicile, à l'instar de celui porté lors de l'Euro 2012 en et en , présente des rayures horizontales avec une alternance entre un bleu classique et un bleu marine. De plus, on y retrouve un élément qui fait référence aux anciens maillots de l'équipe de France de 1984 et 1998 : une bande rouge sur la poitrine. Une bande rouge qui fait figure de clin d’œil au passé glorieux des Tricolores, comme l'a rappelé Kylian Mbappé, mis en avant lors de cette présentation officielle.

"Je pense qu'il y a deux ans, nous avons uni le pays, tout comme en 1998. Maintenant, nous allons porter une bande rouge sur notre maillot, comme ils l'ont fait. C'était une grande équipe, qui a créé un héritage. Il est temps pour nous de continuer à nous efforcer d’être les meilleurs et de créer le nôtre", a indiqué la star des Bleus.

Le maillot extérieur, lui, se veut beaucoup plus sobre et épuré. Celui-ci est de couleur blanche, tandis que des liserés aux couleurs du pays sont présents sur les côtés. Une tunique plus classique, qui devrait toutefois plaire à ceux qui n'apprécient pas forcément le style rétro du maillot domicile. Ils seront disponibles à la vente le 4 septembre.