OL : même Peter Bosz est surpris par son équipe...

Si son OL s'est effondré à Nice ce week-end (3-2), l'entraîneur allemand s'est dit agréablement surpris par les progrès récemment affichés.

Solide pendant la quasi totalité de la rencontre, l'Olympique Lyonnais pensait la victoire déjà assurée face à l'OGC Nice, à l'Allianz Riviera. Mais alors qu'ils menaient 2 à 0, les hommes de Peter Bosz, fragilisés par le carton rouge reçu par Timo Kadewere, se sont littéralement écroulés face à des Aiglons ultra-déterminés (3-2). Renversés.



Concéder trois buts en dix minutes dans de telles circonstances, une faute professionnelle ? Pas aux yeux de Peter Bosz, qui ne digère pas les problèmes de discipline de ses joueurs depuis le début de la saison. Avec six expulsions toutes compétitions confondues et déjà 8 points de perdus en L1 après la 80e minute, l'OL tend le bâton.

"En ce moment, c’est complètement un autre OL"

"Six cartons rouges, c’est bizarre, ça ne peut pas arriver, le carton de Tino non plus. C’est notre faute, on va en parler. Les buts encaissés, c’est autre chose. On perd trop de points en fin de match. On va travailler là-dessus. Si tu peux jouer pendant 80 minutes comme on l’a fait, il faut aussi réussir à jouer comme ça pendant 90 ou 95 si nécessaire", a ainsi dénoncé l'entraîneur des Gones dans une vidéo publiée par le club sur les réseaux sociaux. L'Allemand aimait pourtant le visage récemment affiché...

"Je ne croyais pas que cette équipe pouvait jouer comme ça. Ça me donne beaucoup de confiance pour le futur. En début de saison, je n’étais pas du tout content de notre manière de jouer. Par exemple, à Angers, c’était très, très mauvais (défaite 3-0 lors de la 2e journée). Mais en ce moment, c’est complètement un autre OL. On voit une équipe qui joue ensemble, qui presse haut, qui joue avec beaucoup d’espace dans le dos, qui joue bien au foot. On a beaucoup progressé mais on n’est pas encore là où on veut aller", s'est félicité l'ancien technicien du Borussia Dortmund. La preuve que son travail de fond commence sérieusement à porter ses fruits... Prometteur.