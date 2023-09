OL : Parti à Chelsea, Malo Gusto répond à ses détracteurs

Prêté par Chelsea à l’Olympique Lyonnais, Malo Gusto, comme les autres jeunes formés à l’OL, fait objet de critiques à Lyon.

Formé au sein de l’Olympique Lyonnais, Malo Gusto a été vendu par le club olympien aux Blues de Chelsea l’hiver dernier. Mais le joueur est resté au club en prêt des Anglais jusqu’à cet été avant de débarquer à Londres.

Les jeunes formés à l’OL critiqués

Cet été, plusieurs jeunes joueurs formés au sein de l’Olympique Lyonnais, ont quitté le club pour aller faire leur preuve ailleurs. Parmi ceux-ci Bradley Barcola parti au Paris Saint-Germain, Castello Lukeba parti pour Leipzig et Malo Gusto pour Chelsea. Le 3 septembre dernier, lors de la réception du PSG en championnat de France, le premier susmentionné a été vivement critiqué par les supporters de l’OL déplorant le fait que les jeunes formés au club ont délaissé leur club trop tôt.

Avant ce match contre le PSG, une banderole avec le message suivant avait été déployée pour indexer les trois joueurs cités là-haut : "Quitter votre club formateur pendant la tempête, vous êtes des merdes !" De son côté, le capo des Bad Gones qualifie ce jeunes partis trop tôt de "petites salopes" dans son speech d'après-match.

Malo Gusto répond aux critiques du Groupama Stadium

Dans une interview accordée à L’Equipe, Malo Gusto n’a pas aimé les critiques du Groupama Stadium envers les jeunes joueurs, qui ont décidé faire leur preuve ailleurs. A en croire celui qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt des Blues de Chelsea, les départs ont bien leur raison d’être et des objectifs bien définis pour tous les jeunes.

" Injustes, je ne sais pas. Tout ce que je veux dire, c’est que ça fait de la peine. On est des jeunes, on a grandi à Lyon, on a toujours aimé le club malgré ce que les gens peuvent croire. Quand moi, Castello, Bradley, nous partons, ça répond à un plan, une ambition. Ce n’est pas du tout contre l’OL ", a précisé l'international Espoirs (7 sélection, 01 but).

Ayant rejoint Chelsea officiellement cet été, Malo Gusto a déjà disputé quatre matchs en Premier League avec les Blues. Le Français a délivré deux passes décisives.