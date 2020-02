OL, Lopes : "J'espère qu'on a tous l'envie de faire tomber le PSG"

Le gardien de l'Olympique Lyonnais est lucide sur la prestation que lui et ses coéquipiers devront faire pour obtenir un résultat contre le PSG.

Tenu en échec par Amiens ce mercredi soir, l'Olympique Lyonnais aura fort à faire face au dimanche soir. Sixième de , le club rhodanien court toujours après le podium et ne peut plus se permettre de perdre beaucoup de points en route pour parvenir à ses objectifs. En conférence de presse, Anthony Lopes, lucide, a donné les clés pour faire tomber le PSG dimanche soir. Un objectif qu'il compte accomplir.

"Il faudra garder le ballon un maximum, ne pas le rendre rapidement. C'est ce qui a pu nous porter préjudice par le passé. Il y a plein de choses à travailler. J'espère qu'on a tous l'envie de faire tomber le PSG. Ça nous permettrait de relancer la machine. On est assez lucides sur notre match de mercredi. On peut réaliser des choses plus simples, il faut faire les bons choix. On sait qu'on n'aura pas beaucoup d'occasions dimanche. On connaît l'armada du PSG", a analysé le gardien de .

On sait dans quels domaines on a pêché contre Amiens. On a perdu deux points, il faudra se rattraper à l'extérieur. Contre Paris, on va essayer de tout faire pour aller prendre au moins un point, et pourquoi pas trois. Le PSG? J'aborde ce match comme les autres. Je dois m'appuyer sur mon expérience. On a pris quelques roustes qui ont été dures à avaler. On essaiera de faire les choses différemment. Le défi sera collectif avant d'être individuel. On va faire avec nos armes. On a peut-être plus de talents que d'autres équipes, à nous de le démontrer, de répondre présent sur le terrain. Le PSG ? C'est un rouleau compresseur, tout simplement. Il faudra faire le match parfait pour créer l'exploit. On est en manque de points. On verra dimanche soir", a ajouté Anthony Lopes.

"On est loin de nos objectifs"

Le gardien de l'OL croit encore au podium malgré un gros calendrier à venir : "On a de belles affiches qui arrivent, d'abord Paris dimanche. On est concentrés sur ce match, on essaiera d'aller récupérer quelques points. Il y a pas mal de choses à changer, déjà simplifier les choses, montrer autre chose avec le ballon et garder notre solidité défensive pour essayer de créer un exploit. C'est un match avec beaucoup d'enjeux sur le plan comptable. On a besoin de points. On est plutôt loin de nos objectifs."

"Est-ce que c'est encore réalisable ? Bien sûr ! Il y a encore beaucoup de journées, il ne faut pas nous éteindre, loin de là. À nous de montrer un visage plaisant, de gagner. Seul l'avenir nous le dira. On est déçus de notre match contre Amiens, on peut comprendre les supporters. On n'est pas contents. La saison est encore longue, il y a encore de beaux matchs à jouer, on fera les comptes à la fin", a ajouté l'international portugais.

Anthony Lopes a donné des conseils à Rayan Cherki : "Moussa Dembélé fait un mois de janvier assez incroyable, il veut être décisif, c’est son boulot. Il est incroyable. Rayan n'a que 16 ans, il a besoin d'acquérir de l'expérience, de travailler aux entraînements, qu'il soit très bon quand on fait appel à lui et qu'il montre qu'il a les épaules. Il a fait un très bon match contre . De là à dire qu'on attend tout d'un joueur de 16 ans... c'est peut-être trop quand même. Il a vraiment débuté cette année. Il a de l'envie. On connaît ses qualités, on sait qu'il peut devenir un joueur encore plus important pour le club, à lui d'enchaîner et de ne pas dévier, qu'il garde la tête sur les épaules."