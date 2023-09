OL – Le Havre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais et Le Havre s’affrontent, ce dimanche, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 de France.

Ouverte ce vendredi par la victoire (2-3) de l’OGC Nice contre le Paris Saint-Germain, la cinquième journée de Ligue 1 va clôturer ses rencontres avec l’opposition entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre.

L’OL pour la grande première, Le Havre pour enchaîner

Plombé dans une crise par Laurent Blanc finalement limogé, l’Olympique Lyonnais a fini par nommer Fabio Grosso, qui a officiellement pris les commandes de la barre technique des Gone, ce samedi 16 septembre 2023. Humilié par le Paris Saint-Germain (1-4) avant la trêve internationale, l’OL va tenter de s’offrir sa première victoire de la saison en Ligue 1 cette saison contre Le Havre.

En quatre sorties, les Gones n’ont enregistré qu’un match nul vierge contre Nice lors de la troisième journée. Les deux premières rencontres n’ont été que des échecs, notamment contre le RC Strasbourg (2-1) et l’humiliation au Groupama Stadium (1-4) face à Montpellier en plus de la dernière raclée contre le Paris Saint-Germain (1-4) toujours au Groupama Stadium.

L'article continue ci-dessous

Pour sa part, Le Havre connaît un début de saison beaucoup plus rassurant que son prochain adversaire. Pour leur quatre sorties en championnat cette saison, le technicien slovène sur le banc de Le Havre AC, Luka Elsner, et ses joueurs, n’ont enregistré qu’une défaite contre deux matchs nuls et une victoire. Ayant réussi à accrocher Montpellier (2-2) d’entrée, Le Havre courbe l’échine contre Brest lors de la deuxième journée (1-2) avant de contraindre Rennes au partage des points (2-2) lors de la troisième journée. Avant la trêve internationale, Le Havre s’offre sa première victoire de la saison en battant Lorient 3-0.

Horaire et lieu du match

OL – Le Havre

Ligue 1

Groupama Stadium

A 20h45 française

Les équipes probables du OL – Le Havre

OL: Lopes - Mata, Diomandé, Caleta-Car, Tagliafico - Tolisso, Lepenant - Nuamah, Caqueret, Cherki - Lacazette

Le Havre: Desmas - Nego, Salmier, Sangante, Lloris, Operi - Kuzyaev, Touré, Kechta - Sabbi, Alioui

Sur quelle chaine suivre le match OL – Le Havre

La rencontre entre l’OL et Le Havre AC sera à suivre ce dimanche 17 septembre 2023 à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.