OL, le discours hallucinant de Pierre Sage à la mi-temps de l’Olympiakos

L’Olympique Lyonnais est impeccable en Europe en ce début de saison, même si tout n’est pas rose pour les Gones en Ligue 1 de France.

Depuis la difficile défaite contre son grand rival marseillais (2-3) alors que les Gones avaient l’avantage numérique sur les Phocéens, l’Olympique Lyonnais s’en sort désormais bien. Les Rhodaniens marchent sur l’eau depuis. En effet, les hommes de Pierre Sage ont remporté tous leurs matchs (4) qui ont suivi.

OL, la reprise de confiance inattendue

Lyon a déçu ses supporters en début de saison en Ligue après avoir perdu ses deux premiers matchs respectivement contre le Stade Rennais (3-0) et contre l’AS Monaco (0-2). Alors qu’ils ont décroché une victoire au bout du suspense contre Strasbourg (4-3), les Gones ont fait nul contre Lens (0-0) et la journée suivante avant d’être battus par l’OM (2-3) bien qu’ils fussent à 11 contre 10 face aux Marseillais.

Getty

Le club rhodanien a rapidement regagné la confiance de ses supporters lors de sa sortie, qui a suivi. Il s'’git en effet de leur premier match en Ligue Europa contre l’Olympiakos au Groupama Stadium. Les Lyonnais s’étaient imposés 2-0 pour se relancer. Depuis, tout marche bien pour Pierre Sage et ses poulains puisqu’ils ont battu Toulouse (1-2, Ligue 1), Glasgow Rangers (1-4, Ligue Europa) et Nantes (2-0).

L'article continue ci-dessous

Le coup de gueule de Sage à la mi-temps contre l’Olympiakos

Alors qu’ils sortaient d’une défaite douloureuse contre Marseille quatre jours plus tôt, les Lyonnais n’arrivaient pas à trouver la faille des Grecs pour leur premier match européen. Le score étant de 0-0 à la pause contre l’Olympiakos, le coach Pierre Sage a rigoureusement boosté le moral de ses protégés à la mi-temps dans le vestiaire. Ce qui a payé au retour des vestiaires puisque Rayan Cherki (65) et Saïd Benrahma (71e) ont donné la victoire aux Gones. Quelques jours plus tard, l’OL a dévoilé le discours de son coach à la mi-temps qui avait remonté le moral des Gones.

« Certains dans le vestiaire, ils font la gueule car ils ne jouent pas. Bah vas-y, joue. Tu es énervé parce que tu ne joues pas ? D’accord, alors joue et gagne. Et là je dirais "j’ai fait une erreur, désolé, tu joueras le prochain match. Dites-moi, je ne comprends pas. La saison dernière, vous avez fait un truc de malade, vous vous êtes qualifiés en coupe d’Europe et tout d’un coup ça s’arrête, pourquoi ? Une victoire et le vestiaire, il est en joie ! Vous voulez faire quoi ? Être dépressif, chacun se présente, il donne son prénom ? Tous les jours, vous vous butez, bordel de merde. On ne foutrait rien la semaine, je veux bien, mais tous les jours, vous me faites des super séances, pourquoi on joue comme ça ? Si on a du respect pour nous-mêmes, on doit gagner ce PUTAIN de match ! », avait déclaré le coach.