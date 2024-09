OL, le départ d’un indésirable bouclé

Lens vs Lyon

L’Olympique Lyonnais n’a pas encore fini de se dégraisser. Un indésirable va bouger très prochainement.

Le mercato a pris fin en France depuis le 30 août dernier. Mais d’autres championnats européens continuent d’animer le marché. Ce qui permettra à l’Olympique Lyonnais de se rapprocher de son objectif de vente, lui qui devrait beaucoup vendre cet été pour dégraisser sa masse salariale. Pour ce faire, un indésirable vient de trouver un point de chute.

Dejan Lovren vers la Grèce

Après un premier passage entre janvier 2010 et juillet 2013, Dejan Lovren a fait son retour à l’Olympique Lyonnais à l’hiver 2023 en provenance de Zenit St. Pétersbourg. Mais le défenseur central croate ne restera pas longtemps dans le club rhodanien cette fois-ci. Après seulement un an et demi, l’ancien de Dinamo Zagreb est poussé vers la sortie par le coach lyonnais, Pierre Sage, qui ne compte pas sur lui.

Si une porte de sortie n’a pas pu lui être trouvée avant la fin du mercato dans les cinq grands championnats du Vieux continent, le club septuple champion de France aurait finalement trouvé un point de chute à son défenseur. Selon les informations rapportées par le média grec Sport24, ce jeudi, Dejan Lovren va s’engager avec le PAOK. Le club grec aurait déjà bouclé l’arrivée du défenseur central juste avant la fin du marché des transferts estival, qui s’achevait ce mercredi en Grèce.

Le joueur de 35 ans a en effet signé un contrat de deux ans, notamment jusqu’en 2026. Mais l’ancien défenseur de Liverpool ne devrait pas disputer la Ligue Europa avec la formation grecque. Il est quand même attendu pour signer son contrat. L’annonce officielle ne saurait tarder.