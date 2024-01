OL, Lacazette fracasse à nouveau Grosso

Alexandre Lacazette a encore envoyé un tacle à son ancien entraineur à l’OL, Fabio Grosso.

Ce n’est pas l’amour fou entre Alexandre Lacazette et Fabio Grosso. Pendant son court passage sur le banc de l’OL cette saison, le technicien italien s’est mis plusieurs cadres de l’équipe à dos dont l’ancien joueur d’Arsenal. Et, Alexandre Lacazette est apparemment de nature rancunière, en tout cas, avec Fabio Grosso.

Lacazette n’est pas satisfait malgré la victoire en Coupe de France

Comme plusieurs autres équipes de Ligue 1 dont l’OM, Lyon a fait son entrée en lice dans la Coupe de France ce dimanche. Les Gones étaient opposés à la modeste équipe de Pontarlier à l’occasion des 32es de finale de la compétition. Face au club évoluant en National 3, l’OL s’est facilement imposé grâce à des buts de Rayan Cherki, Ainsley Maitland-Niles et bien évidemment, Alexandre Lacazette (3-0).

Mais malgré la victoire qui qualifie l’OL en 16es de finale de la Coupe de France, Alexandre Lacazette n’était pas satisfait de la prestation des siens. « Ce n’était pas un match incroyable, on aurait dû faire mieux dans le jeu et surtout offensivement. Il faudra améliorer certaines choses, notamment la fluidité dans le jeu, mais on enchaîne un clean-sheet, donc il y a du positif », a déclaré le capitaine lyonnais au terme de la rencontre.

Alexandre Lacazette humilie Fabio Grosso

Par ailleurs, Alexandre Lacazette avait aussi un message à faire passer à son ancien coach, Fabio Grosso. Interrogé au sujet de ce qui avait changé au niveau de l’équipe pour qu’elle recommence à gagner, le Français a indexé le technicien italien. « Qu’est-ce qui a changé ? Le coach a changé. Pierre Sage a su apporter un autre état d’esprit, et forcément, quand on gagne, c’est plus facile de travailler », a ajouté Lacazette dans des propos relayés par RMC Sport.

Pour rappel, l’OL n’a remporté qu’une seule victoire en sept rencontres avec Fabio Grosso et était engouffré à la dernière place avec 7 points. Il a fallu l’arrivée de Pierre Sage pour redresser l’équipe qui est désormais 15e avec 16 points.