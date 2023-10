OL, la violente attaque de Dugarry contre Textor

Alors que l’OL traverse une profonde crise Christophe Dugarry s’en est à nouveau pris au propriétaire du club, John Textor.

Dimanche, l’OL a concédé sa cinquième défaite de la saison contre le Stade Reims (2-0). Furieux, John Textor a envoyé une note aussitôt après le match dans laquelle il a mis les joueurs face à leur responsabilité. Une action que ne partage pas totalement Christophe Dugarry qui a asséné un nouveau coup à l’américain.

Lyon mal en point

La situation de l'Olympique Lyonnais en ce début de saison de Ligue 1 est tout simplement inimaginable. Après sept journées, l'OL occupe la dernière place du classement (18éme), un véritable cauchemar pour un club qui a jadis régné en maître sur le football français. John Textor, le propriétaire du club, avait promis des changements lors du mercato d'hiver, mais les critiques fusent de toutes parts. Récemment, Christophe Dugarry, champion du monde 1998 et ancienne gloire de l'OL, a pris la parole sur les ondes de RMC pour exprimer sa colère et son désarroi face à la situation actuelle.

Dugarry dézingue Textor

Dugarry ne mâche pas ses mots, pointant du doigt les joueurs de l'OL comme les principaux responsables de cette chute vertigineuse. Selon lui, ils sont "incapables de faire trois passes et de gagner un match". Ses paroles sont dures, mais elles traduisent le sentiment de frustration qui anime de nombreux supporters. L'ancien attaquant exhorte les joueurs à réagir, à se prendre en main, à tout faire pour sortir le club de cette crise sans précédent.

Cependant, Dugarry ne s'arrête pas là dans sa diatribe. Il porte également un regard acéré sur John Textor, le propriétaire du club, le qualifiant de "guignol". Pour lui, le choix de vendre le club à Textor était une erreur monumentale, et il ne cache pas sa déception quant à la gestion actuelle. « Je veux bien que l'on tape sur Textor, on l'a fait et on le refera. C'est un guignol ! Je le redis, c’est un guignol ! Il n'aurait jamais fallu lui vendre le club. C'est un guignol, on le sait, mais j'en appelle à la responsabilité des joueurs. Incapables de gagner un match ou de jamais mener au score. » a -t-il déclaré sur RMC Sport

Les joueurs secoués

Pourtant, la réalité est que l'OL a l'effectif pour viser bien plus haut que la dernière place du classement. L'équipe dispose de talents indéniables, mais quelque chose ne tourne pas rond. La cohésion semble absente, la confiance est en berne, et les résulta-A-t-il déclaré sur RMC Sportts en pâtissent. Dugarry lance un appel aux joueurs, les conjurant de se ressaisir, de montrer de la détermination et de la passion pour le maillot qu'ils portent. « Ils n'ont quand même pas l'effectif pour être dernier. Je n'ai aucune compassion avec les joueurs dans le cas actuel. On ne le demande pas de gagner la Ligue des champions, mais seulement de gagner un match. Ils sont les seuls et uniques responsables ! Mettez-vous des coups de tête dans le vestiaire s'il le faut, mais réagissez ! Réagissez ! » a-t-il ajouté .