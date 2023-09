OL : La décision forte de Textor pour le trio intérimaire

Depuis lundi, l’Olympique Lyonnais est officiellement en quête d’un nouvel entraîneur pour l’équipe principale après le départ de Blanc.

Annoncé plus tôt par nos soins lundi, l’Olympique Lyonnais a officialisé quelques heures plus tard dans l’après-midi. En effet, Laurent Blanc a quitté son poste de sélectionneur de la formation rhodanienne. En attendant, un trio d’entraîneur est nommé pour assurer l’intérim.

Le trio intérimaire parti pour rester ?

Alors qu’il est sous contrat jusqu’à l’été 2024 avec l’Olympique Lyonnais, la relation a pris fin plus tôt que prévu pour Laurent Blanc à la tête de la barre technique des Gones. Auteur d’un début de saison compliqué, le Cévenol a été remercié, lundi par son président John Textor, qui est impatiemment en quête de bons résultats.

Après le limogeage de Laurent Blanc, lundi, la direction olympienne a jugé bon de faire confiance à Jean-François Vulliez, ancien membre du staff de Laurent Blanc, le conseiller Sonny Anderson et le coach des U19, Jérémie Bréchet, pour assurer l’intérim du club lanterne rouge du championnat de France. Mais ceux-ci pourrait durer le plus longtemps que possible sur le banc de touches des Gones.

En effet, mardi, le trio d’entraîneurs a dirigé la première séance d’entraînement des Gones. Une séance qui s’est bien déroulée. Selon les informations de Le Progrès, Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson, qui étaient justes nommés pour assurer l’intérim, pourraient rester un peu plus longtemps. Dans le but d’offrir « un climat plus serein aux joueurs », le trio pourrait être sur le banc lors de la réception du Havre, dimanche, en cinquième journée du championnat de France.

Gattuso et Lampard désormais en lice

Après les échecs des négociations avec Graham Potter, Oliver Glasner et Julen Lopetegui, l’homme d’affaires américain à la tête de l’Olympique Lyonnais, John Textor, s’est désormais tourné vers Gennaro Gattuso pour prendre les commandes du club rhodanien. Ceci après l'échec aussi de la piste Habib Beye. Le technicien sénégalais a lui-même confirmé l'intérêt de Textor. Alors que le président aurait pris contact avec l’entraîneur italien, plus rien n’a plus figuré depuis. Aux dernières nouvelles, la nomination de l’ancien coach de Valence, qui a donné son accord aux Gones, ne fait pas l’unanimité au sein du club. Ce qui a fait que Textor n’a plus poursuivi les négociations.

Décidé à avoir un entraîneur d’ici-là, le président olympien multiplie les contacts. En effet, John Textor aurait pisté Frank Lampard. Le technicien anglais qui est libre depuis son départ de Chelsea la saison dernière, pourrait remplacer Laurent Blanc cette saison.