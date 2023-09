OL : Le départ de Laurent Blanc acté !

Laurent Blanc ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais après la trêve internationale. Son départ vient d’être acté.

Indésirable à la tête de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc va faire ses valises et quitter la tête de la barre technique des Gones. Le technicien français n’a plus que quelques heures pour être entraîneur de la formation rhodanienne.

C’est fait ! Laurent Blanc viré !

Nommé par l’ancien président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, évincé il y a quelques mois, Laurent Blanc va prendre la même direction que son ancien président. Auteur d’un début de saison compliqué avec 1 seul point pris en quatre sorties, Laurent Blanc n’a plus la confiance de ses dirigeants. Président du club rhodanien, John Textor cherche avec insistance un successeur au technicien français.

Alors que les négociations menant à Graham Potter et Julen Lopetegui sont tombés à l’eau, l’homme d’affaire américain, qui ne veut plus de Laurent Blanc, a approché plusieurs d’autre noms, dont le coach de Red Star, Habib Beye. Mais les dirigeants du club de National ne veulent pas lâcher l’ancien consultant de Canal+. Alors, John Textor, décidé, veut quand-même se séparer de son entraîneur.

L'article continue ci-dessous

Selon les informations de L’Equipe, Laurent Blanc, dont le contrat expire en juin 2024, n'est plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Selon le quotidien sportif français, l'entraînement de mardi sera assuré par Jean-François Vulliez, qui faisait partie de son staff, et qui aura pour adjoints Sonny Anderson (conseiller du président) et Jérémie Bréchet, actuel coach des U19 de l’OL.

Faut-il Rappeler que Lyon est lanterne rouge du championnat de France en ce début de saison. La formation rhodanienne compte un seul point. En quatre matchs de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a perdu à trois rencontres, notamment contre Strasbourg (2-1), Montpellier (1-4) et le Paris Saint-Germain (1-4). Ne serait-ce qu’en troisième journée de Ligue 1 que Laurent Blanc ait pu réussir à s’offrir son premier point grâce à un nul vierge contre Nice.