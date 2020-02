OL - Juninho : "Matuidi n'a pas la valeur qu'il mérite"

Le directeur sportif lyonnais s'est exprimé concernant le milieu turinois, qui intéresserait l'OL à en croire Jean-Michel Aulas.

Juninho s'est exprimé après la victoire lyonnais à Metz ce vendredi (0-2), évoquant notamment la prestation de ses joueurs, mais également le 8e de finale de contre la Juve et son milieu de terrain, Blaise Matuidi. Un champion du monde que son président a admis avoir tenté de recruter et qui l'intéresseraut toujours.

"On est contents. Je pense qu'on était très équilibrés derrière avec 3 défenseurs, a déclaré le Brésilien. Maintenant il faut se préparer à la Ligue des champions, c'est un niveau au-dessus. Rudi Garcia ? Il travaille beaucoup tactiquement.

"Mercredi (en C1), on va jouer contre une équipe favorite face à nous mais finalement le stade sera peut-être avec nous. Blaise Matuidi ? Il fait partie des joueurs qui n'ont pas la valeur qu'ils méritent. C'est un compétiteur et un champion. Dans notre vestiaire on manque de leaders. Ici, si on fait venir Matuidi, ça peut se régler, on a eu du mal à choisir un capitaine cette saison.

"Je connais sa carrière, c'est un champion du monde, je pense que dans notre effectif, c'est un joueur qui nous manque. La est favorite, elle est là pour gagner la Ligue des champions. Pourquoi pas gagner le match 1-0, s'il y a beaucoup d'énergie, de réussite, peut être qu'on va passer."