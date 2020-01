OL-Toulouse (3-0) - Lyon enchaîne et se rapproche du podium

Vainqueurs de Toulouse ce dimanche après-midi, les Lyonnais reprennent des points à plusieurs concurrents directs et se rapprochent du podium.

Tout n'aura pas été simple ce dimanche après-midi au Groupama Stadium pour , mais les hommes de Rudi Garcia sont parvenus à l'emporter contre , qui enchaîne de son côté sa onzième défaite consécutive en championnat.

Après un début de match équilibré, Martin Terrier était victime d'un malaise vagal et évacué sur civière, laissant sa place au nouvel arrivant, Toko Ekambi. Pas de quoi destabiliser des Lyonnais qui ouvraient le score quelques instants plus tard par l'intermédiaire de Maxwell Cornet, après un grand pont sur Moreira (29e).

L'article continue ci-dessous

Dembélé butait ensuite sur Kalinic, aligné dans le but des Violets, et les deux équipes regagnaient le vestiaire avec un seul petit but inscrit dans une rencontre plutôt fermée.

Si en seconde période les deux équipes réclamaient tour à tour un penalty - d'abord Toulouse pour un coup de Toko Ekambi sur Leya Iseka puis Lyon après que Boisgard ait marché sur le talon de Rafael - les Rhodaniens prenaient finalement le large dans les vingt dernières minutes.

Bien trouvé par Marçal, Dembélé marquait de près (71e), avant que Toko Ekambi n'ouvre son compteur sous ses nouvelles couleurs d'un tir cadré qui finissait au fond avec l'aide du poteau. Une victoire qui permet à Lyon de remonter provisoirement à la cinquième place tout en grapillant des points sur Rennes notamment, qui ne compte plus que cinq points d'avance.