OL, Juninho : "Faire le match parfait pour battre la Juventus"

Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a commenté le tirage au sort de la Ligue des champions et a évoqué le mercato.

L'Olympique Lyonnais sera opposé à la en huitièmes de finale de la . Le couperet est tombé ce lundi midi après le tirage au sort effectué à Nyon en . Un test grandeur nature pour les Gones qui auront fort à faire face au champion d' en titre, invaincu cette saison en Ligue des champions. Bien évidemment, les Bianconeri sont favoris de cette double confrontation d'après les Lyonnais.

Au micro de RMC Sport, Juninho a commenté le tirage au sort de la C1 : "Oui c'est un tirage très difficile. Ils sont archi favoris. Ils ont la 2ème meilleure défense de C1, la meilleure équipe d'Italie, ils ont Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, une très belle attaque. Ils sont favoris, mais bien sûr qu'on va essayer de faire quelque chose. C'est déjà un plaisir de jouer les 1/8èmes de finale de la C1, d'être qualifié".

"Si l'opportunité se présente, on recrutera"

"On doit résoudre nos problèmes d'ici là. Pour passer sur deux matches comme ça, il faut tomber sur les matches parfaits. La défense doit rien laisser passer, le gardien être performant, le milieu être solide et à chaque fois que tu as un contre, que tu te créée une occasion, il faut marquer. Il faudra faire le match presque parfait pour se qualifier. On ne perd jamais d'avance. Il faudra un match où la défense est performante, ou l'attaque aide la défense, et si tu as deux opportunités de marquer, il faut le faire, c'est comme ça qu'on passe ce genre de matches", a ajouté le directeur sportif de l'OL.

Juninho est revenu sur les blessures de Depay et Adélaïde et a évoqué la possibilité de recruter cet hiver : "Les blessures ? On est encore sous le coup. À part notre résultat négatif encore à domicile, on arrive plus à enchaîner à la maison, c'est surtout les blessures de Jeff et Memphis qui sont regrettables. J'ai jamais vu ça en 20 ans, depuis que je suis dans le football, deux ruptures des ligaments dans le même match, c'est incroyable. Par rapport au marché, on a déjà commencé à parler il y a quelques semaines, mais là on va se réunir avec Flo, Rudi et le président dès cette après-midi. On va travailler".

"Ce n'est pas sûr à 100% qu'on sera actif. Bien sûr on va discuter, réfléchir, voir s'il y a des joueurs avec de la personnalité, mais nous sommes une grande équipe et on doit faire des bonnes choses. Il faut bien terminer cette première partie de saison avec la et à Reims. Si on est capable de faire un joueur par secteur c'est l'idéal. C'est mon avis, mais on va écouter Rudi, Flo et le président. Mais si une bonne opportunité se présente et qu"on est capable d'acheter on le fera, c'est la volonté", a conclu le Brésilien.