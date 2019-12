Sondage - Sans Depay et Reine-Adélaïde, l'OL doit-il faire une croix sur le podium en Ligue 1 ?

Privé de Depay et Reine-Adélaïde pour les six prochains mois, l'OL, actuellement 8e de Ligue 1, risque d'avoir du mal à attraper le podium.

L'Olympique Lyonnais n'a pas passé un bon dimanche. Mais alors pas du tout. Tout d'abord, les Gones n'ont jamais vraiment réussi à imposer leur patte à domicile contre Rennes ce dimanche, et ils ont logiquement perdu la rencontre (0-1) sur un éclair de Camavinga.

Un premier coup dur pour l'OL, qui avait l'occasion de reprendre des points à l' , tenu en échec à Metz (1-1) samedi. Au final, ce sont bien les Phocéens qui prennent encore une longueur d'avance - ils en comptent désormais 10 avec 35 unités contre 25 - et ce sont bien les Lyonnais qui occupent une peu glorieuse 8e place en L1.

6 mois de côté, voire plus...

Mais il y a encore pire. Pendant la rencontre face aux Bretons, Reine-Adélaïde et Depay ont tous les deux cédé leur place à un coéquipier pour cause de blessure. Résultat des courses ? Ligaments croisés pour les deux joueurs ! Une catastrophe pour l'OL, qui va sans doute devoir composer sans deux de ses meilleurs éléments pour les 6 prochains mois, voire plus.

Sans Depay ni Reine-Adélaïde pour les 6 prochains mois, l'OL a-t-il encore une chance de finir la saison sur le podium ? On attend vos avis — Goal (@GoalFrance) 16 décembre 2019

D'où notre question du jour, l'OL peut-il encore espérer atteindre le podium en ? On attend vos avis sur nos différents réseaux sociaux.