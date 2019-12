Ligue des champions - L'OL opposé à la Juventus !

Lyon, qui sera privé de Depay et Reine-Adélaïde, affrontera l'équipe de Maurizio Sarri et Cristiano Ronaldo en huitième de finale de la C1.

L'Olympique Lyonnais n'a pas été épargné par le tirage au sort de la . Bien évidemment, l'OL s'attendait, au vu des adversaires potentiels, à tomber sur un cador européen et ce sera bien le cas. Les Gones vont affronter un candidat annoncé à la victoire finale : la de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala. Un énorme défi pour l'Olympique Lyonnais, actuellement en difficulté après la défaite face à Rennes, et qui devra afficher un tout autre visage en février.

Le match aller aura lieu au Groupama Stadium, les 18-19 février ou 25-26 février, et le retour au Juventus Stadium, les 10-11 mars ou 17-18 mars 2020. Le leader du championnat d' a terminé premier et invaincu (5 victoires, 1 nul) de son groupe devant l'Atlético de Madrid, tandis que l'Olympique Lyonnais s'est qualifié dans la douleur mardi soir avec un match nul à l'arrachée, à domicile, face au .

La Juventus en mission

L'Olympique Lyonnais a un peu plus de deux mois pour se préparer à cette double confrontation spectaculaire, mais devra faire sans Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, qui se sont gravement blessés ce dimanche face à Rennes. Les deux joueurs offensifs des Gones ont une rupture des ligaments croisés et seront donc, selon toute vraisemblance, out jusqu'à la fin de la saison actuelle. Mais l'OL pourra se renforcer sur le mercato hivernal.

L'an dernier, l'Olympique Lyonnais avait échoué en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le . Cette année, les Gones aspirent à faire mieux, mais ce sera compliqué face à une Juventus revancharde après son échec en quarts de finale l'an dernier face à l' . Nul doute que Cristiano Ronaldo et sa bande vont vouloir ne faire qu'une bouchée de l'OL, eux qui rêvent de la finale à Istanbul en mai prochain.