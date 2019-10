OL, Juninho : "En regardant le classement ça fait mal"

Le directeur sportif de l’OL a reconnu que la situation dans laquelle se trouve l’équipe rhodanienne est très inquiétante.

L’Olympique Lyonnais a changé de coach cette semaine, mais les maux restent les mêmes. Ce samedi, les Rhodaniens ont aligné un huitième match de suite sans victoire en partageant les points avec à domicile (0-0). Un résultat décevant et qui les maintient dans la deuxième partie du classement (14e).

À la suite de cette énième contre-performance, Juninho s’est présenté devant les journalistes pour commenter le rendement des siens et exprimer aussi son avis sur cette piteuse série qui ne cesse de se prolonger. Le Brésilien a admis que ce début de saison est indigne d’un club comme l’OL.

L'article continue ci-dessous

« Quand on regarde le classement ça fait mal, a-t-il reconnu avec amertume. On n’a pas été bons en première période mais pour moi la seconde période a été bonne. On doit marquer au moins deux buts. Par rapport aux derniers matchs on se créé des occasions. Je préfère ça.»

Malgré les deux nouveaux points perdus, l’ancienne légende du club veut donc rester positif. Et, il s’efforce de croire qu’avec Rudi Garcia sur le banc les choses vont aller de mieux en mieux pour les Gones. « Depuis l’arrivée de Rudi la discipline est meilleure. On doit avoir encore plus d’agressivité devant le but », a-t-il lâché.