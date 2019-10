Ligue 1 - Lyon n'y arrive toujours pas contre Dijon (0-0)

Pour la première de Rudi Garcia, Lyon n'est pas parvenu à trouver la faille contre Dijon ce samedi (0-0) et enchaîne un huitième match sans victoire.

Ce ne sera encore pas pour ce samedi. Privé de succès en depuis le 16 août et sa démonstration contre Angers (6-0), a enchaîné un huitième match sans victoire contre , incapable de tromper un excellent Alfred Gomis (0-0). Les Rhodaniens ne comptent que dix points après autant de journées.

Les Lyonnais ont quelque peu peiné en début de rencontre, malgré une première occasion pour Moussa Dembélé, trouvé dans le dos de la défense par un bon centre de Marçal mais Alfred Gomis s'interposait une première fois (6e). Pendant une demi-heure on assistait alors à quelques percées dijonnaises dans le sillage d'un Mavididi remuant. En face, l'équipe de Lyon apparaissait en manque de confiance et ne parvenait pas à construire.

Rudi Garcia donnait de la voix sur son banc et la pression rhôdanienne se faisait légèrement plus importante dans le dernier quart d'heure avant la pause, tandis que les prises de balles d'Houssem Aouar devenaient de plus en plus intéressantes. Mais ni Dembélé une nouvelle fois, ni Maxwell Cornet ne parvenaient à ouvrir le score.

Une deuxième mi-temps plus aboutie

Les Lyonnais rejoignaient donc les vestiaires sous les sifflets du Parc OL, déçu du spectacle offert pendant le premier acte. Le deuxième acte allait voir Lucas Tousart et ses partenaires faire monter cette pression d'un cran mais se heurter longtemps à un Alfred Gomis en état de grâce (record personnel d'arrêts sur ce match).

Les occasions se succédaient après les entrées de Bertrand Traoré à la place de Martin Terrier (56e), mais surtout de Jeff Reine-Adelaïde à celle de Thiago Mendes quelques minutes plus tard. C'est d'abord Moussa Dembélé qui butait une nouvelle fois sur le portier bourguignon (61e). Peu de temps après, la volée de Maxwell Cornet était répoussée par le même Gomis, avant que Reine-Adelaïde n'appuie pas suffisamment sa tête seul face au but, repoussée elle aussi par le gardien (66e).

L'article continue ci-dessous

Aouar (71e) et Reine-Adelaïde une nouvelle fois tentaient encore leur chance mais Gomis ne cédait pas devant les deux internationaux espoirs. Et alors qu'ils essayaient de faire la différence, les Lyonnais allaient se faire une grosse frayeur. Sur un centre de Mavididi depuis le côté droit, Tavares frappait au-dessus (75e).

Dembélé ne cadrait pas sa tête (79e) et le très prometteur Ryan Cherki (16 ans et le numéro 18 porté pendant de longues saisons par Nabil Fékir dans le dos) faisait ses début en première division sous l'ovation du public lyonnais mais rien n'y faisait malgré la forte pression des locaux, campés dans la surface adverse tout au long des six minutes de temps additionnel accordées.

Selon les résultats du week-end, Lyon pourrait voir se rapprocher encore un peu plus la zone de relégation. Rudi Garcia devra trouver les mots pour remotiver ses troupes d'ici le déplacement à ce mercredi (21h) en .