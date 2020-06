OL, Juninho : "Bruno Cheyrou va apporter une nouvelle énergie"

Lors de la présentation de Tino Kadewere, Juninho a parlé du nouveau responsable de la cellule de recrutement : Bruno Cheyrou.

Ce mercredi, l'Olympique Lyonnais présentait sa nouvelle recrue, l'attaquant Tino Kadewere, arrivé en provenance de . C'était également l'occasion pour le nouveau duo responsable de la partie sportive du club : Juninho et Bruno Cheyrou, de se présenter pour la première fois devant les médias. Le directeur sportif brésilien n'a pas caché qu'il avait hâte de travailler avec Bruno Cheyrou, le successeur de Florian Maurice.

"Après le départ de Florian (Maurice) qui avait fait un excellent travail depuis des années, il nous fallait un nouveau responsable de la cellule de recrutement. Je connaissais déjà Bruno, on a fait notre formation UEFA ensemble, et je pense que c'est important de renouveler le staff, d'apporter une nouvelle énergie. J'espère qu'on va bien travailler avec Bruno Cheyrou", a indiqué le directeur sportif brésilien de l'Olympique Lyonnais.

Cheyrou : "Ma responsabilité est importante"

Après sa nomination à la fin du mois de mai, Bruno Cheyrou en a profité pour répondre aux premières questions sur son nouveau rôle : "Je suis ravi d'être ici, de faire partie de cette belle famille de l'OL. Je remercie Juni. C'est une période importante qu'il faut gérer au mieux. Ma responsabilité est importante par rapport à ce qu'a fait Florian à ce poste, et par rapport aux enjeux. Il y a beaucoup de succès à préparer, et les cellules de recrutement doivent être efficaces. J'ai hâte que la compétition commence".

Le nouveau responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais avait déjà accordé ses premiers mots à la chaîne du club, revenant notamment sur les points à améliorer après une saison décevante : "On a tous fait le même constat. La saison passée, il y avait de très bons joueurs mais ils manquaient de personnalité, de caractère, de force pour pouvoir se dire les vérités, pour montrer les dents par rapport à l'adversaire"

"Ce sera l'un des axes de travail de la cellule de recrutement pour donner plus de caractère. La qualité intrinsèque de l'équipe est très intéressante. On doit retrouver des fortes personnalités. Il faut de tout dans une équipe pour avoir un équilibre. Il faut des personnalités différentes. Si nous avons 11 leaders, ça va finir en bagarre générale à chaque fois et ce n'est pas le but. Il en faut 2-3 pour transmettre ces valeurs aux autres", avait ajouté l'ancien milieu de terrain.