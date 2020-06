Reprise de la Ligue 1, l'OL continue le combat

L'OL ne se décourage pas et réclame une nouvelle fois la reprise de la saison 2019-2020 de Ligue 1.

Si le Conseil d’Etat a débouté l’OL ce mardi, le club rhodanien n'arrête pas le combat pour autant et met la LFP devant ses responsabilités.

Si "prend acte" de la décision du Conseil d'Etat, le club cher à Jean-Michel Aulas continue de réclamer la reprise de la campagne. Et évoque la menace d’un nouveau recours sur le fond, cette fois.

"Concernant la demande du Conseil d’Etat de potentiellement revoir le format de la pour la saison 2020/21, l’amélioration des conditions sanitaires permettrait aujourd’hui la reprise des championnats 2019/20. La LFP a toujours la possibilité de reprendre le championnat selon une formule adaptée et conforme à la circulaire UEFA du 23 avril dernier, pour aller au bout de la compétition et permettre une issue du championnat basée sur le mérite sportif.", a ainsi tonné le club via un communiqué diffusé ce mardi soir.

"Cette reprise serait ainsi conforme aux dernières déclarations de la ministre des Sports sur la possibilité d’initialiser des matches au mois de juillet, avec du public, à l’instar de l’immense majorité des pays européens. Cette reprise permettrait à la LFP de préparer sereinement la saison 2020/21 à 20 clubs. A défaut, l’Olympique Lyonnais poursuivra son action au fond devant le Conseil d’Etat", indique encore l'OL.