Des avertissements sévères ont été adressés à John Textor concernant les finances de Lyon avant la relégation de son équipe en Ligue 1, puis sa réintégration.

Textor a été averti à plusieurs reprises par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de l'urgence d'injections financières substantielles lors de son acquisition du club, selon Jean-Marc Mickeler, président de l'organisme financier. Mickeler a déclaré que Textor n'avait pas fourni les garanties suffisantes pour couvrir le manque à gagner de 240 millions d'euros identifié par l'autorité de régulation financière. Malgré des communications fréquentes et des demandes claires de justificatifs de nouveaux financements, les propositions de Textor se sont avérées insuffisantes, entraînant la rétrogradation provisoire de Lyon en Ligue 2. Il envisage désormais de racheter un club britannique. La commission d'appel a finalement préservé le statut de l'OL en Ligue 1, mais seulement après que Michele Kang a remplacé Textor et présenté des solutions financières concrètes.

Lyon a évité de justesse la catastrophe administrative après l'une des fins de saison les plus mouvementées de l'ère moderne du club. La DNCG a tiré la sonnette d'alarme concernant d'importants écarts budgétaires et l'absence de garanties financières tangibles, ce qui a entraîné une rétrogradation temporaire qui a sonné l'alarme tant pour les dirigeants que pour les actionnaires de l'OL. L'arrivée de Kang, soutenue par la nouvelle direction, a été essentielle pour restaurer la crédibilité et la stabilité du club en première division. La DNCG a souligné que si Lyon a survécu, la crise a révélé l'instabilité financière croissante du football français, avec des pertes professionnelles totales dépassant 1,3 milliard d'euros la saison dernière.

Mickeler a présenté les conclusions de l'organisation, déclarant à L'Équipe : « John Textor est le président avec lequel nous avons eu le plus de dialogue. Nous avons été très instructifs. Nous l'avions averti dès son acquisition de la nécessité d'injecter beaucoup d'argent dans les années à venir. Nous pensions qu'il avait compris.»

Il a ajouté : « Nous avons constaté en décembre des écarts importants entre ce qui nous avait été présenté en juin et le budget révisé de l'automne. Nous avons rétrogradé Lyon par mesure de précaution, avec des informations très claires sur ce qui était essentiel à la survie du club. »

Avec Kang à la tête de l'OL, Lyon restera en Ligue 1 pour la saison 2025-26. Le club débute la saison par un déplacement exigeant à Lens. Malgré son absence de relégation, l'OL doit se conformer strictement à de nouvelles contraintes financières pour satisfaire aux contrôles permanents de la DNCG. Des ventes de joueurs et des dépenses prudentes sont attendues dans le cadre de la restructuration du club, tandis que les supporters et la direction espèrent une première saison sereine pour Kang.