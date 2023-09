OL : John Textor explique le choix de Fabio Grosso

Après avoir essuyé plusieurs échecs pour la succession de Laurent Blanc, John Textor a fini par trouver Fabio Grosso.

L’Olympique Lyonnais tient enfin son nouvel entraîneur. Quelques jours après avoir limogé Laurent Blanc, qui peinait à faire décoller le groupe, la direction du club rhodanien a choisi Fabio Grosso pour la saison sportive en cours. Nommé samedi, l’Italien a été présenté, ce lundi, à la presse. Profitant de l’aubaine, le président du club, John Textor, explique les raisons de son choix osé.

Plusieurs entraîneurs ont dit « NON » à l’OL

Avant et après le limogeage de Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais a tenté de convaincre plusieurs entraîneurs en Europe. Vu la situation actuelle du club, plusieurs techniciens ont décidé de ne pas prendre le risque. En effet, ils ont jugé bon de décliner l’offre de l’homme d’affaires américain, qui était en quête effrénée d’un coach.

Après les échecs des négociations avec Graham Potter, Oliver Glasner et Julen Lopetegui, l’homme d’affaires américain à la tête de l’Olympique Lyonnais, John Textor, s’est tourné vers Habib Beye. Le technicien sénégalais a lui-même confirmé l'intérêt de Textor. Mais les dirigeants du club de National n’ont pas voulu laisser leur coach. Alors, Textor a pris contact avec l’entraîneur italien, Gennaro Gattuso, pour prendre les commandes du club rhodanien. Mais la nomination de l’ancien coach de Valence, qui a donné son accord aux Gones, n’aurait pas fait l’unanimité au sein du club. Ce qui a fait que Textor n’a plus poursuivi les négociations. Enfin, l’Américain a fini par mettre la main sur Fabio Grosso, ancien joueur du club.

Textor explique le choix de Grosso

Bien qu’il y ait eu une pléthore de prétendant au poste d’entraîneur des Gones, John Textor dit ne pas être convaincu par les profils. D’où plusieurs contacts ont été créés afin de faire le choix final. Et dès la prise de contact avec l’ancien défenseur de l’OL (2007-2009), tout s’est bien déroulé d’un seul coup, et un accord a été trouvé le plus vite possible. Textor ne cache pas son admiration pour l’ancien coach de Frosinone.

"J'ai commencé à le reconnaître comme entraîneur quand je l'ai vu en deuxième division italienne. C'était un candidat important dès le début. Au sujet de la couverture médiatique sur les théories sur notre premier choix, il y a des choses qui n''étaient pas exactes. Dès le départ, je savais que je voulais parler avec plusieurs candidats, pour savoir lequel allait le plus matcher", a déclaré le président de l’Olympique Lyonnais

"C'était important de voir plusieurs coaches potentiels avant de prendre notre décision finale. Quand j'ai rencontré Fabio, c'était évident, donc la décision a été facile", a ajouté l’homme d’affaires américain pour conclure.

Rappelons que Fabio Grosso a signé jusqu’à la fin de la saison 2023-2024 avec l’Olympique Lyonnais. Il est venu en pompier dans le but de sauver l’OL, qui est en pleine crise de résultats, logeant à la 16e place (barragiste) de Ligue 1 avec deux points après cinq journées de championnat.