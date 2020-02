OL - Jean-Michel Aulas sur Rudi Garcia : "Il faut respecter l’homme et son travail"

En marge de la présentation des comptes semestriels du club, l'emblématique président lyonnais a conforté son entraîneur Rudi Garcia, ce mercredi.

Et si Rudi Garcia quittait l’Olympique Lyonnais au bout de huit mois seulement passés au club. Alors que son contrat n’expire qu’en 2021, le technicien de 55 ans pourrait en effet ne faire qu’un petit tour du côté du Rhône. C'est en tout cas ce que croit savoir Le Parisien, qui révèle ce mercredi, jour de quart de finale de face à l'OM, que le président Jean-Michel Aulas et ses disciples ne sont pas sûrs qu’il soit capable de ramener le club au premier plan du football français.



OL, Aulas dézingue l'OM et assure l'avenir de Garcia

Une information qui peut surprendre, tant le président lyonnais n'a de cesse de soutenir publiquement son technicien ces derniers jours, lui qui est pourtant habitué à ne pas y aller avec le dos de la cuillère dans les médias. Après avoir conforté Rudi Garcia dans ses fonctions via des déclarations accordées au Dauphiné Libéré, Jean-Michel Aulas a remis le couvert ce mercredi, évoquant le cas de son entraîneur en marge de la présentation des comptes semestriels du club aux marchés financiers.

"L’état d’esprit dans le vestiaire s’est transformé​"

"Je n’ai pas compris la violence à son sujet. Il a montré son talent, il faut respecter l’homme et son travail. Il a été choisi par des professionnels du football, Gérard Houllier et Juninho entre autres. Je le connais mieux depuis son arrivée. Je vois tous les joueurs qui travaillent avec lui : il a redressé la qualité de jeu et les performances. On a gagné les matches essentiels pour être dans toutes les compétitions", a d'abord déclaré l'emblématique dirigeant lyonnais, avant de développer.

"L’état d’esprit dans le vestiaire s’est transformé. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Juninho, Gérard et les autres. C’est un grand travailleur. Il a fait l’unité entre les nouveaux et les anciens dans le staff technique. Il a signé un contrat d’un an et demi avec nous. Il est lié à la performance. Si on analyse objectivement cela avec les circonstances, la performance est dans le sens de l’évolution positive", a ensuite ajouté Jean-Michel Aulas. Une chose est sûre, l'ancien marseillais fait couler beaucoup d'encre...