OL - Jean Lucas toujours déterminé à s'imposer au milieu

Première recrue de l'ère Juninho-Sylvinho, le milieu de terrain brésilien n'a jamais réellement eu sa chance à l'OL. Il entend la saisir cette saison.

Arrivé en grande pompe à l'Olympique Lyonnais durant l'été 2019, Jean Lucas attend toujours son heure. Première recrue de l'ère Juninho-Sylvinho, le milieu de terrain brésilien n'a jamais réellement eu sa chance. La faute à une forte concurrence au milieu de terrain, où Bruno Guimaraes s'est rapidement imposé, où Houssem Aouar semble indéboulonnable et avec les présences Jeff-Reine Adélaïde et de Maxence Caqueret, devenu titulaire incontournable lors du Final 8 à Lisbonne, en Ligue des Champions.

"Le président est venu me voir et m’a dit que j’allais rester"

Recruté pour 8 millions d'euros, Jean Lucas est le choix de Juninho qui l'a repéré au . L'ancien de Flamengo, qui découvre l'Europe après une ascension fulgurante au Brésil, a indiqué qu'il compte bel et bien gagner sa place dans les prochains mois, livrant au Progrès un discours déterminé et ambitieux.

L'article continue ci-dessous

"Quand je suis arrivé à , j’ai dit que je ne voulais pas être un joueur ajouté à une liste. Je veux apporter quelque chose à ce club, montrer aux gens pourquoi on m’a choisi. Et partir comme ça, je n’aurais pas trouvé ça loyal. Je sais ce que je peux apporter au club. Il y a eu cette histoire de prêt, mais le président est venu me voir et m’a dit que j’allais rester. Je suis heureux de savoir qu’il a confiance en mon travail. Cela me donne plus de force pour vaincre. Je me réveille avec encore plus d’enthousiasme", a-t-il déclaré.

Plus d'équipes

Celta Vigo-Barcelone 0-3, le Barça s'impose à 10 contre 11

Avec les éventuels départs d'Houssem Aouar et de Jeff Reine-Adelaïde, Jean Lucas pourrait être amené à bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent cette saison, malgré la récente arrivée de son compatriote Lucas Paqueta en provenance de l' . En attendant, le Brésilien prend son mal en patience et ne lésine pas sur le travail.