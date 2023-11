OL : Incroyable, un géant européen dresse le tapis rouge à Tolisso

Tout comme Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, qui est poussé vers la sortie, a un prétendant très sérieux.

Ne faisant plus partie des plans de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso, qui est poussé vers la sortie par le club rhodanien, reçoit une très bonne nouvelle. Un géant du vieux continent fait les œillades au milieu de terrain français.

Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, l’OL n’en veut plus !

Auteur d’un début de saison cauchemardesque couronné par une dernière place après 13 journées disputées en Ligue 1 de France, l’Olympique Lyonnais envisage de renforcer son équipe dès le prochain mercato hivernal. Et pour le faire, il va falloir dégraisser l’effectif actuel pour faire place aux nouvelles recrues.

En effet, deux cadres des Gones, notamment Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, payeront les frais. Au lendemain de la défaite contre le LOSC (0-2) au Groupama Stadium, une rumeur s’est rapidement amplifiée faisant état de ce que Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso devraient faire leurs valises et quitter le Rhône en janvier.

Si le premier a fait une très bonne saison 2022-2023 (27 buts en 35 matches de Ligue 1) après son retour la saison écoulée en provenance d’Arsenal, l’ancien international avant-centre français (16 capes, 03 buts) ne comblerait pas les attente cette saison. Lacazette n’en est qu’à 3 réalisations en 9 matchs joués cette saison en Ligue 1. De son côté, les pépins physiques du milieu de terrain français sont déplorés. Il est en effet reproché de faibles rendements aux deux hommes.

Tolisso trouve un point de chute

Alors que le Los Angeles Galaxy a rapidement manifesté son intérêt pour Alexandre Lacazette après la nouvelle tombée, lundi, Corentin Tolisso, quant à lui, vient de recevoir aussi une bonne nouvelle. Contrairement à son compatriote et coéquipier, le milieu de terrain de 29 ans a des touches en Europe.

A en croire les informations du média turc, Fanatik, Fenerbahçe SK s'intéresse à Corentin Tolisso, qui ne fait plus partie des plans de l’Olympique Lyonnais. L’actuel leader de la Süper Li turque pourrait se manifester dès le prochain mercato pour s’adjuger les services du champion du monde 2018.