OL, Houssem Aouar s'est remis en question : "Je savais qu'on allait attendre plus de moi"

Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais a admis avoir fait son auto critique en début de saison afin de passer un cap dans ses prestations;

Houssem Aouar est sans aucun doute l'une des satisfactions de l'Olympique Lyonnais lors de cette première partie de saison. Capable de jouer ailier mais aussi dans le coeur du jeu, l'international espoirs français s'est imposé comme un titulaire en puissance dans le onze type de Bruno Genesio et est monté en puissance au cours des matches, affichant un niveau de jeu très convaincant en Ligue des champions.

D'ailleurs, Houssem Aouar est désormais sur les tablettes des meilleurs clubs européens. Pourtant, ses premiers matches cette saison étaient décevants, mais il a avoué s'être remis en question dans un entretien accordé à Planète Lyon : "Cette année, je ne m’attendais pas du tout à vivre un début de saison pareil car je voulais continuer sur ma lancée de 2017-2018".

Aouar accepte la critique

"Bon, j’accepte toutes les critiques, mais à mon avis, mes difficultés ont été limitées au match de Reims. Ce qui est important, en tout cas, c’est la remise en question qui a suivi. Je me suis en effet remis au travail directement, en me concentrant sur ce qu’il fallait corriger pour faire encore mieux, car je savais que cette saison, on allait attendre beaucoup, beaucoup plus de moi. Et les mêmes bons matchs que je réussissais l’année dernière deviendraient des prestations décevantes de ma part (sourires)", a admis le milieu de l'OL. À ne pas rater Avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : l'équipe-type européenne de la première partie de saison 2018-2019

Houssem Aouar a révélé avoir eu l'occasion de rejoindre Liverpool en 2016 : "Avant que je signe mon premier contrat professionnel à l’Olympique lyonnais en juillet 2016, Liverpool s’est intéressé à moi. On a alors bien réfléchi avec mes proches sur la décision à prendre, ce qui était le mieux pour ma progression… Et on a opté pour l’OL car c’est mon club de cœur et mon objectif était vraiment de réussir ici, dans ma ville".

Présent dans le onze type des révélations en Ligue des champions sur la première partie de saison, Houssem Aouar va devoir confirmer avec une belle deuxième partie de saison. Les Gones comptent sur leur milieu de terrain pour accrocher la deuxième place en Ligue 1. Il devra remettre le bleu de chauffe dès ce week-end en Coupe de France, mais surtout dès le week-end prochain contre Reims en championnat.