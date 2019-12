OL - Houssem Aouar : "L'entraîneur nous a bien remobilisés"

Auteur de la réduction du score lyonnaise mardi soir face à Leipzig (2-2), le milieu de terrain de l'OL a souligné le discours payant de Rudi Garcia.

Longtemps bousculé par le mardi soir, en Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais est finalement parvenu à arracher le match nul face aux Allemands (2-2). Un point précieux pour les hommes de Rudi Garcia, puisque synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Si la fin de la rencontre a été en partie gâchée par des problèmes avec les supporters, Houssem Aouar, auteur du premier but rhodanien, a souligné la réaction.

"Le football est fait de rebondissements"

"Après la première période, nous sommes revenus de la mi-temps avec plein d'ambitions et de motivation et heureusement aujourd'hui, nous sommes qualifiés. Sur le but, je profite de l'appel de Rafael et je tente. J'ai la chance que la balle soit bien placée. Le but le plus important de ma carrière ? Je ne sais pas mais en tout cas pas loin, c'est sûr", a fait savoir le joueur formé à l'Olympique Lyonnais en zone mixte, avant d'évoquer le discours de Rudi Garcia à la pause.



"Nous avons déjoué en première période. Nous n'avons pas su garder le ballon et avoir une certaine fluidité. Nous savons que nous devons travailler sur cela notamment cette saison. L'entraîneur nous a bien remobilisés et bien motivés. Il nous a dit qu'il restait 45, voire 50 minutes, de ne rien lâcher. Cela s'est avéré payant et nous sommes très satisfaits. Sur le côté, on nous a dit que nous étions qualifiés. Le football est fait de rebondissements et ce soir nous en avons la preuve", a ajouté Houssem Aouar, buteur lors de ses deux derniers matches et de retour à son meilleur niveau. Avec l' en ligne de mire ?